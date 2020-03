Album của BTS đứng đầu Billboard

"Map of the Soul: 7" trở thành album thứ tư liên tiếp của nhóm BTS đứng đầu Billboard 200 - bảng xếp hạng album bán chạy trong tuần tại Mỹ.

Album thứ tư của nhóm nhạc Hàn Quốc đạt doanh số 422.000 đơn vị tại thị trường Mỹ ở tuần đầu phát hành, tính từ ngày 20 đến 27/2. Trong đó, 349.000 đơn vị (khoảng 82%) là doanh số album thuần, 48.000 đơn vị quy đổi từ lượt nghe trực tuyến và 26.000 đơn vị từ việc bán các ca khúc lẻ. Album trở thành sản phẩm có tuần mở màn thành công nhất của nhóm, so với ba album trước đó. Tính riêng trên thị trường nhạc trực tuyến, Map of the Soul: 7 được phát khoảng 74,79 triệu lượt trong tuần qua.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Ảnh: Big Hit Entertainment.

Doanh số trên cũng giúp BTS thành nghệ sĩ có album ra mắt thành công nhất tại Mỹ từ đầu năm. Map of the Soul: 7 cũng là album của một nhóm nhạc có doanh số mở màn cao nhất trong bốn năm qua, kể từ Made in the A.M. (459.000 đơn vị) của nhóm One Direction cuối năm 2015.

Map of the Soul: 7 nối dài thành công của BTS tại thị trường Mỹ, trở thành album thứ tư trong hai năm của nhóm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Nghệ sĩ gần nhất đạt thành tích này là huyền thoại The Beatles trong giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1968. Các chuyên gia dự đoán doanh số của Map of the Soul: 7 sẽ tiếp tục tăng vào tuần này.

Trước đó, nhóm "thống trị" bảng xếp hạng Itunes Mỹ với cả 20 ca khúc vào top 20, trong đó On xếp thứ nhất. MV ca khúc On phiên bản hai đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau một tiếng năm phút, phá kỷ lục MV Me! của Taylor Swift giữa năm 2019.

MV On của BTS MV "On". Video: Big Hit Entertainment.

Bảng xếp hạng Billboard 200 do Billboard thực hiện, dự trên số liệu từ công ty đo lường Nielsen Music/MRC Data. Doanh số được tính theo đơn vị tương đương với album - tổng của số bản album được bán ra cộng với lượt phát trực tuyến và doanh số ca khúc lẻ quy đổi ra đơn vị tương đương album.

Đạt Phan (theo Billboard)