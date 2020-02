Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS chiếm 20 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ nhờ album mới "Map of the soul: 7".

Tối 21/2, BTS trở lại làng nhạc với album Map of the soul: 7 cùng MV ca khúc chủ đề On. Sau vài giờ phát hành, 20 ca khúc, đoạn interlude, intro ngắn trong album chiếm 20 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ, trong đó On xếp thứ nhất. Theo Allkpop, BTS là nghệ sĩ đầu tiên đạt thành tích này.

Naver cho biết BTS bán 2,65 triệu album ngay trong ngày đầu mở bán trên Hanteo, cao nhất trong lịch sử trang kinh doanh nhạc trực tuyến lớn của Hàn. Nhóm nhạc tự phá kỷ lục của chính mình khi trước đó bán ra 1,5 triệu bản với album Map of the Soul: Person.

BTS chiếm lĩnh bảng xếp hạng iTunes Mỹ. Ảnh: Allkpop.

MV On cũng đạt hơn 30 triệu view sau 13 giờ, đứng số một trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Hàn Quốc như Melon, Mnet, Bugs. Ca khúc có giai điệu sôi động với ca từ như: "Nào, cứ mang niềm đau đến cho tôi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, bầu trời như sụp đổ... Bỏ qua sự sợ hãi, tôi vẫn cất tiếng hát. Tôi ngự trị chốn này, cậu nên biết điều đó. Cậu chẳng thể dìm tôi xuống đâu vì tôi là một chiến binh". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả bình luận bài hát dễ nghe và khiến mọi người phải nhún nhảy theo.

MV mới của BTS lập kỷ lục MV "On" của BTS. Video: Big Hit.

Công ty chủ quản của nhóm - Big Hit - cho biết MV được ghi hình tại đập Sepulveda - do kỹ sư quân đội Mỹ thiết kế để ngăn nước lũ mùa đông dọc theo sông Los Angeles, California. Sepulveda từng là nơi thực hiện thử thách chụp hình của top 12 America's Next Top Model mùa 18.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành sáu album và sáu EP (mini album). Tháng 5, họ trở thành đại diện K-pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards.

Bảy chàng trai có liên tiếp ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Hiểu Nhân