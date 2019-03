5 phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc

"Đại thủy chiến", "Extreme Job", "Thử thách thần chết"... thu hút khán giả nhờ nội dung tốt và dàn diễn viên thực lực.

Theo Hội đồng xúc tiến phim Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 2, lịch sử điện ảnh Hàn có 18 phim đạt hơn 10 triệu lượt người xem, dưới đây là năm phim ăn khách nhất.

1. Đại thủy chiến (The Admiral: roaring currents): 17,6 triệu lượt vé

Ngày công chiếu: 30/7/2014

Thể loại: hành động dã sử

Đạo diễn: Kim Han Min

Diễn viên: Choi Min Sik, Ryu Seung Ryong, Jo Jin Woong, Kim Myung Gon, Park Bo Gum

Sao gạo cội Choi Min Sik đóng vai đô đốc hiển hách của lịch sử Hàn Quốc - Lee Soon Shin.

Đại thủy chiến là niềm tự hào của người Hàn khi tái hiện trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm. Trong phim, từ già trẻ, lớn bé, từ tướng đến dân... đều sẵn sàng xả thân vì đất nước. Khi khởi chiếu, dự án nhanh chóng phá vỡ mọi kỷ lục để trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử nước này. Chỉ tính riêng tại Hàn, phim thu về 128,4 triệu USD và có hơn 17,6 triệu lượt người xem.

Phim dựa trên câu chuyện có thật về trận thủy chiến nổi tiếng Myeong Nyang. Cuối tháng 10/1597, khi Nhật Bản đánh Triều Tiên, đô đốc Lee Soon Shin dẫn dắt 12 chiến thuyền chống lại 330 chiến thuyền của Nhật. Nhờ ý chí sắt đá và khích lệ binh sĩ chiến đấu ngoan cường, ông đã chỉ huy hải quân Triều Tiên giành chiến thắng ngoạn mục, chặn đứng đường đi của quân xâm lược.

Trailer phim "Đại thủy chiến"

2. Extreme Job (Nhiệm vụ đặc biệt): 16,47 triệu vé

Ngày công chiếu: 23/1

Thể loại: Hài hành động, điều tra phá án

Đạo diễn: Lee Byung Hun

Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Honey Lee, Lee Dong Hwi, Gong Myung, Jin Seon Kyu

Dàn diễn viên thực lực đang gây sốt tại Hàn. Từ trái qua: Gong Myung, Jin Seon Kyu, Ryu Seung Ryong, Honey Lee và Lee Dong Hwi.

Extreme Job gây sốt tại phòng vé xứ Hàn, nhận nhiều lời khen của giới phê bình phim lẫn công chúng. Công chiếu từ ngày 23/1, tác phẩm nhanh chóng gia nhập "Câu lạc bộ 10 triệu vé" nhờ mảng miếng hài duyên dáng, logic, theo Naver. Tính đến ngày 8/3, phim cán mốc 16,47 triệu vé và trở thành phim ăn khách thứ hai lịch sử phòng vé. Doanh thu đoạt hơn 137 tỷ won, gấp 14 lần kinh phí sản xuất. Nhà sản xuất kỳ vọng Extreme Job vươn đến kỳ tích 17,6 triệu lượt vé của Đại thủy chiến.

Nội dung phim xoay quanh nhóm đặc vụ chống ma túy năm người, được dẫn dắt bởi đội trưởng Go (Ryu Seung Ryong). Các thám tử còn lại gồm: Jang (Honey Lee đóng), Young Ho (Lee Dong Hwi), Jae Hoon (Gong Myung) và Ma (Jin Seon Kyu). Họ phải hoạt động ngầm với mục tiêu lật đổ nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Để che giấu thân phận và tiện theo dõi đối tượng, các thành viên mở một quán gà. Tuy nhiên, vì tay nghề nấu ăn quá tốt, quán trở nên nổi tiếng khiến khách kéo đến nườm nượp. Từ đó nhóm thám tử gặp nhiều tình huống dở khóc, dở cười trên hành trình phá án.

Extreme Job - phim về đội đặc vụ chống ma túy cán mốc 10 triệu vé tại Hàn

3. Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới: 14,4 triệu vé

Ngày công chiếu: 20/12/2017

Thể loại: Kỳ ảo, tâm linh, viễn tưởng

Đạo diễn: Kim Yong Hwa

Diễn viên: Cha Tae Huyn, Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon và Kim Hyang Gi

Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along with the Gods: The two worlds) được chuyển thể từ truyện tranh của Joo Ho Min, có kinh phí lên đến 40 tỷ won (hơn 800 tỷ đồng) - thuộc hàng cao nhất màn ảnh Hàn. Nhà sản xuất thu về doanh thu cao gấp đôi và hút 14,4 triệu người đến rạp.

Phim có bối cảnh trải dài từ địa ngục tới trần gian. Sau khi qua đời, lính cứu hỏa Ja Hong (Cha Tae Huyn đóng) được đưa tới gặp các thần địa ngục. Anh được xem là linh hồn thuần khiết hiếm hoi trong thế giới loài người. Ja Hong được ba vệ thần (Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon và Kim Hyang Gi) đưa qua các tầng địa ngục để xét xử. Nếu vượt qua mọi thử thách, anh sẽ được đầu thai mà không bị hành hạ như những người khác. Hành trình di chuyển không suôn sẻ, cả nhóm bị nhiều yêu ma bám theo. Qua đó những góc khuất trong cuộc đời Ja Hong dần hé lộ, nhất là mối quan hệ của anh và người mẹ bị câm (Ye Soo Jung).

Tác phẩm Hàn có nhiều cảnh được khen kỹ xảo như Hollywood. Phim có đại cảnh khá hoành tráng với hình ảnh guồng quay khổng lồ đè nghiến những người mắc tội. Cảnh một vệ thần truy đuổi vong quỷ nơi trần thế cũng được dàn dựng đẹp mắt. Phần hai với tên Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng (Along with the Gods: The last 49 days) ra mắt vào tháng 11 năm ngoái cũng bán được 12,27 triệu vé.

Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới

4. Lời hứa với cha (Ode to My Father): 14,3 triệu vé

Ngày công chiếu: 31/12/2014

Thể loại: Gia đình, lịch sử

Đạo diễn: Yoon Je Kyun

Diễn viên: Hwang Jung Min, Oh Dal Soo, Ra Mi Ran, Jang Young Nam...

Dàn diễn viên chính trong phim.

Lời hứa với cha (Ode to My Father) ăn khách thứ tư lịch sử phòng vé xứ Hàn, thu hút 14,3 triệu người đến rạp. Phim xoay quanh cuộc đời người đàn ông khắc khổ - Duk Soo (Hwang Jung Min đóng) - từ khi còn là cậu bé 10 tuổi đến lúc xế chiều.

Biến cố cuộc đời nhân vật diễn ra vào năm 1950 - khi 14.000 người tị nạn Hàn Quốc di tản bằng tàu chở hàng SS Meredith Victory của Mỹ từ cảng Hungnam. Lúc chạy lên tàu, Duk Soo để lạc mất em gái. Cha của anh (Jung Jin Young) quay lại tìm con và dặn dò con trai: "Giờ con là trụ cột gia đình, hãy làm chỗ dựa cho mẹ và các em". Hai người đàn ông - một lớn một nhỏ - hẹn gặp nhau tại tiệm tạp hóa Knot Bun ở Busan.

Suốt sáu thập kỷ, Duk Soo làm đủ mọi nghề để nuôi sống gia đình, đồng thời miệt mài tìm cha và em gái. Biến cố, ly hương, giữa lằn ranh bom đạn lẫn cái chết, anh vẫn nhớ lời hứa với cha năm nào. Người đàn ông tóc điểm hoa râm vẫn duy trì tiệm tạp hóa, chờ đợi tại đây mỗi ngày vì sợ cha về tìm không thấy. Gần cuối phim, khán giả không kìm được nước mắt khi Duk Soo hội ngộ người em gái sống ở Mỹ không thể nói tiếng Hàn. Còn cuộc hẹn với cha không bao giờ diễn ra. Tờ Los Angeles Times khen Lời hứa với cha đậm tính nhân văn, là bức tranh bi thương của các gia đình ly tán vì chiến tranh.

Trailer phim 'Lời hứa với cha'

5. Chạy đâu cho thoát (Veteran): 13,4 triệu vé

Ngày công chiếu: 17/9/2015

Thể loại: hành động, hài hước

Đạo diễn: Ryu Seung Wan

Diễn viên: Hwang Jung Min, Yoo Ah In, Oh Dal Soo, Yoo Hae Jin

Chạy đâu cho thoát (Veteran) xoay quanh cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, một bên là người dân thấp cổ bé họng, còn một bên là những tập đoàn tài phiệt hùng mạnh và máu lạnh. Ngôi sao điện ảnh Hwang Jung Min vào vai viên cảnh sát tận tụy Seo Do Cheol. Vì muốn đòi lại công lý cho tài xế xe tải bị hôn mê sau tai nạn nghiêm trọng mờ ám, anh quyết tâm điều tra đến cùng, vô tình khiến bản thân và gia đình đối mặt hiểm nguy.

Yoo Ah In thủ vai Jo Tae Oh - thiếu gia của tập đoàn tài phiệt Sinjin Corp - kẻ hư hỏng, biến thái, sẵn sàng chà đạp người khác dưới chân mình. Hắn dùng mọi thủ đoạn để che giấu tội ác và dùng bạo lực, tiền tài để áp chế cơ quan công quyền. Cuộc đối đầu giữa hai phe thiện - ác kịch tính nhưng không thiếu tiếng cười. Phim cán mốc 13,4 triệu lượt vé, đứng thứ năm danh sách phim ăn khách.

Trailer phim Chạy đâu cho thoát (Veteran)

Thanh Cao