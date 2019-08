Margaret Qualley, sinh năm 1994, là con gái của Andie MacDowell - minh tinh từng đóng phim Sex, Lies, and Videotape (1989), Groundhog Day (1993). Năm 2013, cô ghi dấu ấn trong làng điện ảnh sau vai Jill trong series The Leftovers của HBO. Gần đây, Margaret liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh như Once Upon A Time In Hollywood, My Salinger Year... Margaret hiện có cơ hội tranh giải Emmy đầu tiên vào tháng 9 với vai phụ trong series Fosse/Verdon.