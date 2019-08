Mới đây, Maya góp mặt trong bộ phim Once Upon A Time In Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino - khởi chiếu tại Việt Nam từ giữa tháng 8. Cô vào vai một cô gái hippie - thành viên trong gia đình Manson (giáo phái có thật nổi tiếng với vụ ám sát minh tinh Sharon Tate tại Hollywood). Trong ảnh, cô tới dự buổi công chiếu phim ở Los Angeles hồi tháng 8.

Maya nói trên Vogue cô từ lâu mơ ước được làm việc với đạo diễn hàng đầu như Quentin Tarantino. Mẹ Maya - Uma Thurman - từng được xem là "nàng thơ" của đạo diễn 56 tuổi. Bà đóng chính nhiều dự án của Quentin như Pulp Fiction, loạt phim Kill Bill...