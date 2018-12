Phim kinh dị được tán dương của Emily Blunt dẫn đầu phòng vé

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. A Quiet Place – Paramount – 50 triệu USD 2. Ready Player One – Warner Bros. – 25 triệu USD 3. Blockers – Universal – 21,4 triệu USD 4. Black Panther – Disney – 8,4 triệu USD 5. I Can Only Imagine – Roadside Attractions – 8,3 triệu USD 6. Acrimony – Lionsgate – 8 triệu USD 7. Chappaquiddick – Entertainment Studios – 6,2 triệu USD 8. Sherlock Gnomes – Paramount – 5,6 triệu USD 9. Pacific Rim 2 – Universal – 4,9 triệu USD 10. Isle of Dogs – Fox – 4,6 triệu USD