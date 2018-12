10 diễn viên thế giới được quan tâm nhất năm 2018

Viện Hàn lâm Mỹ chọn 10 phim kỹ xảo ấn tượng nhất năm 2018 / Trailer 'Avengers 4' gây sốt toàn cầu tuần qua

IMDb là trang web lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ về phim ảnh, thu hút hơn 250 triệu lượt người xem mỗi tháng. Vào mỗi cuối tháng 12, trang này đưa ra danh sách các diễn viên được quan tâm nhất năm dựa trên số lượt truy cập vào trang của họ.

Karen Gillan

Sao nữ Scotland dẫn đầu khi góp mặt trong Avengers: Infinity War - tác phẩm ăn khách nhất năm. Cô thủ vai Nebula - nữ chiến binh có cơ thể nửa người nửa máy, con gái ác nhân Thanos. Karen được hóa trang phức tạp để hóa thân nhân vật này.

Cảnh Karen Gillan hóa trang vai Nebula Karen Gillan hóa trang Nebula.

Ngoài ra, người đẹp được chú ý nhờ đóng chính phim ăn khách Jumanji: Welcome to the Jungle (ra mắt cuối năm 2017, trụ rạp sang đầu năm nay). Cô cũng lấn sân đạo diễn khi làm phim hài The Party's Just Beginning, được giới phê bình đón nhận khả quan. Năm ngoái, Karen Gillan đứng thứ 11 trong danh sách.

Bryce Dallas Howard

Nữ diễn viên sinh năm 1981 nhảy vọt từ hạng 83 năm ngoái lên hạng thứ hai năm nay. Lý do chủ yếu là bom tấn Jurassic World: Fallen Kingdom có cô đóng chính cùng tài tử Chris Pratt. Dù không gây sốt bằng phần trước (2015), phim mới về thế giới khủng long vẫn đạt hơn 1,3 tỷ USD toàn cầu, đứng thứ ba năm nay về doanh thu.

Jurassic World (Công viên khủng long) khi không có kỹ xảo Cảnh phim "Jurassic World" khi không có kỹ xảo.

Ngoài dự án này, Bryce chỉ góp mặt trong một tập của series Arrested Development. Năm sau, cô tham gia Rocketman (đạo diễn Dexter Fletcher), kể về cuộc đời danh ca Elton John. Nữ diễn viên cũng đã ký hợp đồng cho tập tiếp theo của series khủng long.

Alicia Vikander

Năm nay, người đẹp Thụy Điển tham gia phim ngắn The Magic Diner Pt.II, phim điện ảnh Tomb Raider và tác phẩm tài liệu Anthropocene: The Human Epoch. Trong đó, Tomb Raider được quan tâm nhất khi người hâm mộ tò mò liệu cô sẽ đảm nhận nhân vật nữ khảo cổ Lara Croft - từng gắn liền với Angelina Jolie - ra sao.

Trailer mới của "Tomb Raider" Trailer "Tomb Raider" (2018).

Dù phim không được giới phê bình đánh giá cao, màn trình diễn của Alicia Vikander vẫn được khen. Cô khắc họa một Lara Croft ít gợi cảm hơn phiên bản của Jolie nhưng dẻo dai, thông minh và giỏi võ. Alicia là vợ tài tử Michael Fassbender và bộ đôi hiện sống ở Lisbon (Bồ Đào Nha).

Tom Hardy

Ngôi sao người Anh là diễn viên nam hiếm hoi duy trì thứ hạng cao nhiều lần trong danh sách của IMDb. Tuy nhiên, anh bị sụt hai hạng so với năm ngoái (đứng thứ hai).

Trailer Venom Trailer "Venom".

Thành tích nổi bật nhất của Hardy năm nay là đóng chính phim Venom - hiện tượng phòng vé với 854 triệu USD, vượt dự đoán của nhiều chuyên gia. Trong phim này, anh hóa thân một phóng viên bị kết hợp với sinh vật ngoài hành tinh, trở thành thể cộng sinh Venom. Tài tử sinh năm 1977 luôn duy trì sức hút với khán giả nhờ vẻ ngoài nam tính và diễn xuất thực lực.

Rebecca Ferguson

Sau Alicia Vikander, Rebecca Ferguson là người Thụy Điển thứ hai góp mặt trong top 10. Diễn viên sinh năm 1983 được người dùng IMDb quan tâm hơn cả Tom Cruise - bạn diễn trong Mission: Impossible - Fallout. Ở tác phẩm này, cô tiếp tục duy trì phong độ hành động với các pha cưỡi xe và cận chiến được dàn dựng theo lối chân thực.

Mission: Impossible - Fallout trailer

Phần mới của Mission: Impossible thắng lớn với 791 triệu USD toàn cầu. Một phần lượt truy cập về Rebecca còn đến từ việc cô tham gia The Greatest Showman công chiếu cuối năm ngoái, đóng cùng Hugh Jackman.

Lily James

Người đẹp Anh thăng hạng đáng kể, từ thứ 48 năm ngoái lên thứ sáu. Tác phẩm nổi bật nhất của cô năm qua là Mamma Mia! Here We Go Again, thu gần 400 triệu USD toàn cầu. Lily thủ vai Donna (nhân vật của Meryl Streep) thời trẻ, trình diễn nhiều bài hát sôi động.

Danh ca Cher xuất hiện trong Mamma Mia! Here We Go Again Trailer "Mamma Mia! 2".

Năm 2019, cô sẽ tái xuất với một phim âm nhạc khác do Danny Boyle đạo diễn. Diễn viên Anh sinh năm 1989, nổi tiếng từ khi đóng vai Lọ Lem trong Cinderella (2015), sau đó ghi dấu ấn trong Baby Driver và Darkest Hour (2017).

Jessica Barden

Từ chỗ không được xếp hạng năm 2017 (do lượt truy cập quá thấp), sao nữ sinh năm 1992 nhảy lên thứ 7 nhờ series gây sốt The End of the F***ing World. Loạt phim hài pha tâm lý của Anh xoay quanh James (Alex Lawther) - chàng trai tự nghĩ mình là kẻ điên, còn nhân vật của Barden là bạn thân của cậu. 98% giới phê bình chấm phim điểm tích cực trên Rotten Tomatoes.

Hannah John-Kamen

Năm nay, sao nữ sinh năm 29 tuổi có bước đột phá trong sự nghiệp khi góp mặt trong hai bom tấn Ready Player One và Ant-Man and the Wasp. Ở Ready Player One, nhân vật của cô là trưởng cơ quan điều hành thuộc tổ chức của nhân vật phản diện.

Trailer "Ant-Man and the Wasp" Trailer "Ant-Man and the Wasp"

Trong phim Marvel, Hannah đóng vai nhân vật Ghost có khả năng đi xuyên vật thể, đối đầu với Người Kiến (Ant-Man, Paul Rudd đóng). Ngoài ra, cô là nữ chính trong series du hành không gian ăn khách Killjoys. Trước khi gây dựng tên tuổi, nữ diễn viên có thời gian dài đóng vai phụ trong phim truyền hình Âu Mỹ.

Josh Brolin

Tài tử sinh năm 1968 là người lớn tuổi nhất trong danh sách năm nay của IMDb. Anh gây sốt khi thủ vai ác nhân Thanos trong Avengers: Infinity War, sau đó đóng dị nhân Cable trong Deadpool 2. Ở cả hai vai, Josh gây ấn tượng về diễn xuất lẫn hành động.

'Deadpool 2' hé lộ dị nhân đi xuyên thời gian Trailer "Deadpool 2".

Trong phim đầu tiên, anh thể hiện nhân vật qua hệ thống motion-capture (bắt chuyển động) còn ở Deadpool 2, tài tử tự diễn phần lớn cảnh chiến đấu của Cable. Ngoài ra, Josh Brolin được khen với vai đặc vụ CIA trong phim hình sự Sicario 2.

Tessa Thompson

Sau vai chiến binh Valkyrie trong Thor: Ragnarok (2017), Tessa Thompson vụt sáng thành một trong các sao nữ đình đám ở Hollywood. Năm nay, người đẹp tham gia đến năm phim, giúp tên tuổi luôn được hâm nóng.

Trailer "Creed II" Trailer "Creed II".

Trong số này, phim đấm bốc Creed II thành công về doanh thu còn Sorry to Bother You, Annihilation và Little Woods được đánh giá cao. Năm sau, sao nữ sinh năm 1983 tiếp tục có cơ hội tỏa sáng khi góp mặt trong hai bom tấn Avengers: Endgame và Men in Black: International.

Ngoài top 10, dù không có phim điện ảnh nào trong năm, Brie Larson vẫn đứng thứ 12 do độ hot của Captain Marvel (ra mắt tháng 3/2019). Gal Gadot - đứng đầu năm ngoái với Wonder Woman - chỉ xếp thứ 37 năm nay do không đóng phim mới (chỉ lồng tiếng trong Ralph Breaks the Internet). Còn "Mẹ Rồng" Emilia Clarke rớt từ hạng 3 xuống 14 trong năm Game of Thrones không phát sóng.

Ân Nguyễn