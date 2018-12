'Người Kiến 2' - bom tấn hài hước và ấm áp của Marvel

19 phim ngoại ra rạp tháng 7 / Các dự đoán cho phần bốn 'Avengers'

Ant-Man and the Wasp do Peyton Reed đạo diễn, là phim thứ 20 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dù công chiếu sau Avengers: Infinity War, tác phẩm kể về các sự kiện diễn ra trước bom tấn tháng 4. Lúc này, Scott Lang (Paul Rudd đóng) bị tạm giữ tại nhà sau khi giúp Captain America chống lại chính phủ. Anh phải từ bỏ thân phận siêu anh hùng Ant-Man, chịu kiểm soát nghiêm ngặt và bị cha con Hank Pym (Michael Douglas đóng) và Hope van Dyne (Evangeline Lilly đóng) cắt đứt quan hệ.

Trong một giấc mơ, Scott thấy mình có mối liên hệ đặc biệt với Janet (Michelle Pfeiffer) - mẹ của Hope. Ở phần trước, anh thu nhỏ xuống mức hạ nguyên tử, tiến vào Lượng Tử Giới (Quantum Realm) rồi thoát ra. Còn Janet vào đó nhiều thập niên trước nhưng mắc kẹt đến nay. Scott báo tin cho Hope và được đưa đến phòng thí nghiệm bí mật của cha con cô. Tình cờ, người hùng vướng vào cuộc chiến với Ghost (Hannah John-Kamen đóng) - nữ ác nhân trùm kín mặt có khả năng tàng hình và đi xuyên vật thể.

* Trailer phim

Trailer phim 'Ant-man And The Wasp'

Kịch bản được xây dựng theo mô-típ giải cứu, rượt đuổi, dẫn đến cao trào với sự tham gia của nhiều phe phái. Sau Avengers: Infinity War quy tụ đông đảo nhân vật, hùng tráng và hơi nhuốm màu bi kịch, Ant-Man and the Wasp giống một nốt nhạc nhẹ nhàng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Câu chuyện có quy mô tương đối nhỏ khi người hùng không chiến đấu để bảo vệ thế giới. Thay vào đó, vấn đề chính chỉ là việc Ant-Man và gia đình Pym tìm cách đưa Janet khỏi Lượng Tử Giới.

Xen lẫn các cảnh hành động, yêu đương, người xem dễ thấy ấm áp bởi tình cảm gia đình. Trong những người hùng có phim riêng ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Scott Lang là người duy nhất đã làm cha. Điều này khiến câu chuyện của anh mang sắc thái rất khác với phim về Captain America, Iron Man, Thor hay Black Panther - những người quan tâm nhiều đến lý tưởng hoặc quốc gia của họ. Với Ant-Man, mối bận tâm lớn nhất là đứa con gái nhỏ tuổi, hiện sống với vợ cũ và chỉ thỉnh thoảng mới gặp anh.

Tình cha con được bộc lộ ngay từ trích đoạn đầu phim khi Scott bày ra cả một trò chơi có quy mô phức tạp để thỏa trí tưởng tượng của con. Anh háo hức khi gặp con gái và cồn cào mỗi khi nghĩ bé gặp chuyện. Ant-Man vừa hành động vừa lo sợ bị chính quyền phát hiện bởi như thế sẽ phải vào tù và xa cách con. Tình cha con đôi khi được cường điệu hóa thành các cảnh hài, ví dụ như một trích đoạn gay cấn bị cuộc hội thoại đời thường của hai cha con cắt ngang. Yếu tố gia đình còn được thể hiện ở tuyến của nhà Pym. Dù chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể tìm được mẹ, Hope và cha vẫn dốc sức, thậm chí bất chấp an toàn bản thân.

Scott Lang và con gái Cassie (Abby Ryder Fortson đóng).

So với phần một, phim mới đẩy cao yếu tố hài bằng cả thoại và hình thể. Scott Lang vốn dí dỏm nhưng lại làm việc cùng cha con Pym nghiêm nghị, giỏi khoa học, dẫn đến nhiều tình huống tương phản gây cười. Chất hài còn nằm ở ba người bạn kỳ dị của Scott, đặc biệt là Luis (Michael Pena đóng) - chàng trai có khả năng nói ra rả, tạo ra một trong những cảnh đáng nhớ nhất phim. Ngoài ra, khả năng phóng to - thu nhỏ của Ant-Man giúp đạo diễn thiết kế nhiều trích đoạn thú vị về kích cỡ, như cảnh anh sử dụng một chiếc xe tải như ván trượt.

Sự xuất hiện của viên đặc vụ FBI (Randall Park đóng) lại tạo ra chất hài ở góc độ khác. Trong một thế giới với công nghệ siêu phàm như Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhân vật này vẫn cố quản thúc Scott bằng các phương pháp truyền thống và liên tiếp thất bại. Phong cách quan liêu và sự tự tin thái quá của anh ta mang đến tiếng cười kiểu châm biếm.

Ant-Man and the Wasp thành công nhờ dàn diễn viên hợp vai và ăn ý. Ở tuổi 49, Paul Rudd giữ được vẻ ngoài trẻ trung, diễn tự tin và duyên dáng trong mẫu nhân vật hài hước khá quen thuộc với anh. Tài tử gạo cội Michael Douglas thể hiện hình ảnh nhà khoa học tài ba và kiêu ngạo. Trong khi đó, Evangeline Lilly có nhiều đất diễn hơn hẳn phần một khi nhân vật Hope của cô trở thành nữ siêu nhân Wasp (Chiến Binh Ong, có khả năng thu nhỏ). Người đẹp chiếm thiện cảm người xem với hình tượng phụ nữ mạnh mẽ và độc lập.

Nhân vật Ghost có năng lực đẹp mắt nhưng không ghi dấu ấn.

Vấn đề lớn nhất của phim là thiếu vai phản diện mạnh. Nhân vật Ghost được xây dựng với động cơ thú vị để đối đầu Ant-Man và Wasp. Tuy nhiên, các hành động của nữ ác nhân không để lại ấn tượng về mưu mô hay tâm lý. Khoảng giữa phim, một nhóm nhân vật trở thành thế lực phản diện thứ hai nhưng họ quá thiếu cá tính cũng như khả năng để đối đầu với Ant-Man. Vì thế, các màn rượt đuổi của nhóm này với Ant-Man ở cuối phim hơi thiếu kịch tính do chênh lệch sức mạnh.

Theo đúng truyền thống của Marvel, tác phẩm có thêm hai đoạn phim sau khi câu chuyện chính kết thúc, trong đó có một cảnh kết nối trực tiếp đến Avengers: Infinity War. Trích đoạn này nối dài những suy đoán của người hâm mộ về vai trò của Ant-Man trong việc đánh bại ác nhân Thanos ở Avengers 4 - dự kiến ra mắt năm sau.

Ant-Man and the Wasp có kính phí 130 triệu USD, công chiếu ở Việt Nam từ ngày 6/7 với tựa Người Kiến và Chiến Binh Ong. Phim được dán nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Ân Nguyễn