'Tomb Raider' - tác phẩm giải trí được Alicia Vikander nâng tầm

Kể từ lần đầu xuất hiện trên trò chơi điện tử năm 1996, đả nữ Lara Croft đã trở thành một biểu tượng quen thuộc của văn hóa đại chúng. Nữ anh hùng này không chỉ phổ biến trong cộng đồng game thủ mà còn được người yêu điện ảnh nhớ tới với hai tập phim do Angelina Jolie tham gia vào đầu những năm 2000. Sau tập phim Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) không mấy thành công về chất lượng nhưng vẫn sinh lời chút đỉnh, nhà sản xuất đã lên kế hoạch làm phần ba. Tuy nhiên, việc Angelina Jolie từ chối tái xuất trong vai Lara Croft khiến kế hoạch đổ bể. Sau 15 năm, câu chuyện về Lara Croft được tiếp nối trên màn ảnh rộng với tập phim Tomb Raider (Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu) của hãng Warner Bros và MGM, do Alicia Vikander đóng chính.

Alicia Vikander có những cảnh hành động đầy lăn xả, chân thực.

Phiên bản 2018 bắt đầu với Lara Croft ở tuổi trưởng thành, có cuộc sống không mấy khá giả dù là con của một ông chủ giàu có. Người cha Richard Croft (Dominic West đóng) đã mất tích bảy năm và ai cũng tin ông bỏ mạng trong một cuộc phiêu lưu ở châu Á xa xôi. Để đế chế mà cha cô dày công gây dựng không bị mất trắng, Lara buộc phải tới tập đoàn để ký giấy xác nhận chứng tử và thừa kế tài sản ông để lại.

Ngay trước khi Lara đặt bút ký hợp đồng, cô nhận được một mật mã mà cha cô để lại. Hành trình giải mã giúp Lara tìm được những nghiên cứu của cha cô và thay vì đốt sạch đi như thông điệp ông dặn dò, cô lại quyết định lần theo dấu chân của cha. Địa điểm gần nhất mà ông Richard xuất hiện là Hong Kong. Ông tới đây để tìm một hòn đảo bí ẩn, nơi đặt ngôi mộ của Nữ hoàng Himiko - người được cho là đã bị phong ấn do quá nguy hiểm và kẻ nào tìm được lăng mộ của bà sẽ có được quyền năng đặc biệt. Với bản tính hiếu kỳ và không kém phần liều lĩnh, Lara Croft lên đường tới hòn đảo Yamatai với sự giúp đỡ của thuyền trưởng Lu Ren (Ngô Ngạn Tổ). Tại đây, họ phải tìm cách chặn đứng kế hoạch khai quật ngôi mộ Himiko của tổ chức hắc ám Trinity.

Có thể nói điểm sáng nhất trong Tomb Raider phiên bản 2018 là nữ diễn viên chính Alicia Vikander. Cô chịu sức ép không nhỏ của việc kế tục Lara Croft từ tay Angelina Jolie - người khán giả luôn nghĩ tới đầu tiên khi nhắc tới loạt phim Tomb Raider. Ngay từ giai đoạn tuyển vai, đã có không ít người đặt câu hỏi liệu Alicia Vikander có thể sánh ngang với Jolie, dù cô đã đoạt Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với The Danish Girl cách đây hai năm. Vikander có thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh và không có được những đường cong gợi cảm, hấp dẫn như Jolie.

Alicia Vikander nổi bật không kém cạnh Angelina Jolie (phải) khi vào vai đả nữ Lara Croft.

Đổi lại, cô có tài năng diễn xuất và sự quyết tâm. Để vào vai Croft, Alicia Vikander đã khổ luyện trong phòng gym để có bụng sáu múi và sức bền dẻo dai. Thành quả tập luyện được thể hiện rõ trong phim, khi nhân vật Lara Croft phải trải qua vô vàn thử thách. Ngay từ trường đoạn đầu phim, đạo diễn Roar Uthaug đã để nhân vật Lara Croft trải qua một cuộc đua xe đạp và để lại ấn tượng mạnh với sự nhanh nhẹn, thông minh trong xử lý tình huống.

Xuyên suốt bộ phim, Croft trải qua cuộc phiêu lưu "hành xác" đúng nghĩa: từ gặp sóng gió trên biển, chạy trốn sự truy đuổi của nhóm đào mộ trong rừng già cho tới những cạm bẫy trong hầm mộ... Alicia Vikander thuyết phục được khán giả khi tự mình thực hiện hầu hết cảnh hành động mạo hiểm trong phim và khiến người xem không khỏi xót xa cho "đả nữ" này.

Khác với nhân vật Lara Croft của Jolie - một phiên bản đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng, Lara Croft của Vikander là cô gái trẻ lần đầu bước vào cuộc phiêu lưu với không ít bỡ ngỡ. Chỉ nhờ quyết tâm và sự gan dạ, can trường, cô mới có thể tiếp tục hành trình đầy nguy hiểm. So với các diễn viên ở mức tròn vai như Ngô Ngạn Tổ hay Dominic West, Alicia Vikander cho thấy trình độ vượt trội của một ngôi sao từng giành Oscar.

Sau khi Tomb Raider ra mắt, tờ The Hollywood Reporter đã có bài viết với tựa đề "Liệu Alicia Vikander có quá tầm so với Tomb Raider hay không?". Câu hỏi đó vừa có ý tôn vinh Vikander, vừa có ý cho rằng chất lượng bộ phim chưa xứng đáng với công sức diễn viên Thuỵ Điển bỏ ra. Ngoài điểm cộng là Alicia Vikander và trường đoạn mạo hiểm trong rừng được dàn dựng hấp dẫn, Tomb Raider không để lại nhiều ấn tượng.

Alicia Vikander có diễn xuất nổi trội hơn hẳn Ngô Ngạn Tổ (trái) và các bạn diễn trong phim.

Kịch bản phim được lấy cảm hứng từ phiên bản game năm 2013, từng bán được hơn 10 triệu bản khi ra mắt. Bộ phim có nhiều góc quay và trường đoạn làm khán giả không khỏi liên tưởng tới việc xem một video game do người thật đóng chứ không phải một tác phẩm điện ảnh. Ngay từ những phút đầu tiên, nhịp phim đã đẩy lên nhanh và được tiếp tục cho tới cuối phim. Với tiết tấu nhanh, các sự kiện liên tục diễn ra khiến yếu tố cảm xúc như tình phụ tử của cha con nhà Croft bị mờ nhạt, trôi tuột và không mang lại sự xúc động cho khán giả.

Nhiều người hâm mộ loạt game nhận xét Tomb Raider bám sát game, nhưng điều này không có nghĩa đây là một tác phẩm điện ảnh hay. Bộ phim được làm để chiều lòng những game thủ hâm mộ Lara Croft với đầy đủ yếu tố làm nên thành công của loạt game: các pha mạo hiểm, những màn giải đố và vượt qua cạm bẫy. Tuy nhiên so với chính phiên bản game, các tình tiết kể trên đều không hấp dẫn bằng. Ngay cả trong màn giải đố hay kết liễu nhân vật phản diện cũng đều được đơn giản hóa.

Xét về mặt giải trí, Tomb Raider đã làm tròn vai với nội dung đơn giản, dễ xem và hấp dẫn trong các cảnh mạo hiểm. Tuy nhiên, việc thiếu đầu tư vào các màn giải đố hoặc yếu tố tình cảm khiến bộ phim không thể sánh với tác phẩm cùng thể loại là Indiana Jones and the Last Crusade (1989). Với những gì diễn ra ở cuối phim, nhiều khả năng Warner Bros sẽ sản xuất phần tiếp theo. Đây có thể là cơ hội để đạo diễn cải thiện phần nội dung cho tương xứng với nỗ lực của Alicia Vikander.

Thịnh Joey