Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện

Để trẻ phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ, dinh dưỡng cho trẻ cần chú ý phát triển cả hệ xương, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và não bộ của trẻ.

"Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em", điều 4 Luật Trẻ em năm 2016 cho biết. Khoa học đã chứng minh sự phát triển toàn diện từ những năm tháng đầu đời sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe lâu dài cũng như kết quả học tập của trẻ; tối ưu hóa các cơ hội trong tương lai, thậm chí là thu nhập khi trưởng thành.

Theo các bác sĩ nhi, để tạo đà cho sự phát triển toàn diện trong tương lai của trẻ, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần xây dựng cho con nền tảng sức khỏe tốt, không chỉ là phát triển chiều cao - cân nặng theo đúng lứa tuổi - có thể nhìn thấy được, mà quan trọng là sự phát triển vững chắc từ bên trong. Trong đó, 4 yếu tố nền tảng cần lưu ý là hệ xương, đường ruột, hệ miễn dịch và não bộ.

Trẻ nhỏ ngoài quan tâm phát triển chiều cao còn cần chú ý chăm sóc nhiều yếu tố sức khỏe khác. Ảnh: ShutterShock

Hệ xương vững chắc sẽ giúp trẻ phát huy hết tiềm năng chiều cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy chiều cao chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bên cạnh di truyền, điều kiện môi trường sống, vận động thể lực, ánh nắng, giấc ngủ..., dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng. Theo tài liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, những chất dinh dưỡng tiêu biểu tốt cho hệ xương là canxi, vitamin D, K2. Bên cạnh đó, protein cũng đóng vai trò then chốt trong việc hình thành hệ xương và tích lũy khối lượng xương.

Để trẻ khỏe mạnh, hệ tiêu hóa cũng là cơ quan cần được quan tâm. Ăn đầy đủ các chất, tăng cường chất xơ, bổ sung lợi khuẩn là những cách giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo tài liệu của Viện Dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa có chức năng cung cấp năng lượng và hấp thu dưỡng chất cho cơ thể tăng cân khoẻ mạnh. Chưa kể, hệ tiêu hoá còn có mối quan hệ mật thiết với não bộ, có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi, theo tài liệu của trường đại học Johns Hopkins, Mỹ. Ngoài ra, 70% - 80% tế bào miễn dịch hiện diện tại đường ruột, nên chăm sóc tốt cho hệ tiêu hoá là tiền đề cho hệ miễn dịch khoẻ mạnh.

"Đường ruột là cơ quan chứa nhiều tế bào miễn dịch nhất, là yếu tố then chốt cho sự trưởng thành của hệ thống miễn dịch, giúp bé phát triển tối ưu trong những năm tháng đầu đời, cả giai đoạn trưởng thành sau này", Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP HCM, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 từng chia sẻ tại hội thảo trực tuyến với chủ đề "Nâng cao miễn dịch cho trẻ với dinh dưỡng kép từ Sữa non và lợi khuẩn HMP do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức hồi tháng 4 vừa qua.

4 nền tảng sức khỏe cần quan tâm để giúp trè phát triển toàn diện. Infographic: Vinamilk

Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể giúp bảo vệ bé trước nguy cơ bệnh tật, hồi phục nhanh hơn khi nhiễm bệnh. Nghiên cứu cho thấy, đến năm 3 - 4 tuổi, hệ miễn dịch của bé mới được xem là dần hoàn thiện.

Não bộ được chăm sóc đúng cách sẽ giúp trẻ có thể phát triển hết tiềm năng trí tuệ, tiếp thu tốt, nhanh nhạy trong giải quyết vấn đề và đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Đây là 4 yếu tố nền tảng cho sự phát triển toàn diện về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Để bồi đắp 4 yếu tố này, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt. Các chuyên gia khuyến cáo, khẩu phần ăn hàng ngày cần cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu. Cha mẹ cần thiết kế bữa ăn đa dạng, lành mạnh và thói quen ăn uống khoa học cho bé, đồng thời lựa chọn nguồn sữa bổ sung giúp trẻ phát triển toàn diện.

Để phát triển toàn diện, trẻ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu. Ảnh: ShutterStock

Kim Anh