Giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank lập kỷ lục số lượng VĐV

Sự kiện thu hút hơn 23.000 VĐV từ 81 quốc gia đăng ký, trở thành giải chạy có số lượng VĐV tham gia lớn nhất Việt Nam

Thông tin được ban tổ chức công bố tại lễ khai mạc, diễn ra sáng 5/12 tại TP HCM. Danh sách đăng ký có nhiều VĐV hàng đầu như Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ, Hứa Thuận Long, Đặng Anh Quyết, Edwin Kiptoo, Lilan Kennedy, Birehan Marta... Năm nay, VĐV phá kỷ lục marathon Việt Nam được treo mức thưởng 120 triệu đồng, do bảo hiểm Techcom Life tài trợ.

Cung đường chạy được AIMS và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cấp chứng nhận đạt chuẩn. Toàn bộ sự kiện truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao và các nền tảng số.

Lãnh đạo thành phố, ban tổ chức thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: Techcombank

Giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank 2025 khởi tranh sáng 7/12, do UBND TP HCM, sở Du lịch, sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Điền kinh TP HCM chỉ đạo, Sunrise Events Vietnam phối hợp tổ chức, Techcombank là nhà tài trợ chiến lược. Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa thứ 8 thuộc khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP HCM 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc sở Du lịch TP HCM, cho biết giải là dịp quảng bá hình ảnh thành phố năng động và thân thiện đến du khách. Việc sự kiện diễn ra trong Tuần lễ Du lịch được kỳ vọng góp phần phát triển mô hình du lịch gắn với thể thao và văn hóa.

Còn ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, nhận định sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng qua bảy mùa tổ chức. Ông Nhân kỳ vọng, đây sẽ là cơ sở cho mục tiêu xây dựng thành phố của những công dân khỏe mạnh.

Trong lễ khai mạc, Techcombank trao tặng hơn 9 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng như ủng hộ người dân vùng bão lũ, quỹ Vì người nghèo TP HCM, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, hỗ trợ trẻ em khuyết tật và các hoạt động phát triển du lịch - thể thao của thành phố. Ngoài ra, ngân hàng còn dành hơn 4,2 tỷ đồng cho quỹ Chạm yêu thương, nhằm hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ mắc dị tật bàn chân.

Techcombank công bố ủng hộ 9 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng. Ảnh: Techcombank

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối tiếp thị Techcombank, cho biết giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là giải chạy hàng năm, biểu trưng của thành phố, muốn xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, tự tin và thịnh vượng. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy lối sống khỏe và lan tỏa thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội".

"Tinh thần ấy hưởng ứng mục tiêu nâng cao tỷ lệ vận động thể chất của người dân thêm 10% tới năm 2030, theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị", bà Tú chia sẻ.

Ngay sau lễ khai mạc, làng marathon tại The Global City mở cửa đón vận động viên nhận bộ Bib và tham quan triển lãm. Khu vực expo có gian trưng bày của Techcombank cùng nhiều thương hiệu dinh dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe và khu giới thiệu du lịch thành phố với 17 điểm đến trên cung đường chạy.

Theo ban tổ chức, với số lượng VĐV đông kỷ lục, mọi khâu vận hành đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo an toàn đường chạy, y tế, an ninh và trải nghiệm VĐV. "Chúng tôi đặt vận động viên làm trung tâm, nên đã sẵn sàng nhiều phương án, phối hợp các cơ quan chức năng để giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và nâng cao trải nghiệm thi đấu", đại diện đơn vị tổ chức cho biết.

Dàn elite nhận Bib tại expo sau lễ khai mạc. Ảnh: Techcombank

Bên cạnh giải đấu chính thức, ngày 6/12, giải Kids Run dành cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi sẽ diễn ra tại The Global City, dự kiến thu hút khoảng 1.200 em ở hai cự ly 1,5 km và 3 km.

Lan Anh