Giải marathon phát bia trên đường chạy

CanadaĐể kỷ niệm 60 năm thành lập giải, Calgary Marathon hôm 26/5 phát bia trên đường chạy cho các VĐV dự hai nội dung half marathon và marathon.

Từ ý tưởng hợp tác của nhà máy bia One for the Road Brewing có trụ sở tại Calgary, Calgary Marathon trở thành giải chạy marathon đầu tiên ở Bắc Mỹ phát bia không cồn vào đầu năm nay.

Được các nhà tổ chức gọi là "trạm hydrat hóa phục vụ bia không cồn", nhưng về cơ bản, đây là trạm hỗ trợ bia. Ngoài nước và chất điện giải, bia được phát cho các VĐV ở các mốc 18 km và 36 km.

"Mọi người đều yêu thích trạm bia này", Giám đốc Đường chạy Calgary Marathon, Kirsten Fleming nói với Canadian Running Magazine.

Một runner vào trạm bia trên đường chạy Calgary Marathon ngày 26/5. Ảnh: CRM

Nhà máy bia địa phương này cũng là nhà tài trợ cho cự ly 60km được mở ra để kỷ niệm 60 năm thành lập Marathon Calgary.

Ở nội dung marathon, Jordan Clay của Anh vô địch với 2 giờ 35 phút 59 giây. Trên CTV News Calgary, Clay cho biết không đặt mục tiêu vô địch vì đây là lần đầu dự giải. Ở hạng mục nữ, VĐV chủ nhà Emily James về nhất với thời gian 2 giờ 49 phút 16 giây.

Giải năm nay cũng gây chú ý khi nhóm 11 runner buộc dây phần bụng và cùng lập kỷ lục Guinness Thế giới ở cự ly 21,0975 km với thời gian 1 giờ 19 phút 47 giây. Họ quyên góp hơn 30.000 USD cho quỹ từ thiện và phá sâu kỷ lục trước đó là 1 giờ 26 phút 14 giây do 11 runner thiết lập tại Rehoboth Beach Seashore Half Marathon 2015 ở Bãi biển Rehoboth, Delaware, Mỹ.

Theo Real Buzz, sử dụng đồ uống có cồn quá nhiều có thể gây ra hiện tượng mất nước, vấn đề về tim mạch, giấc ngủ, cơ bắp, béo bụng và làm chậm quá trình phục hồi của các runner.

Tuy nhiên, nhiều runner vẫn sử dụng bia hoặc rượu trong các giải chính thức để thử thách bản thân, quyên góp từ thiện hoặc lập kỷ lục. Tại London Marathon 2024, Tom Gilbey dừng lại 25 lần để thử 25 loại rượu vang khác nhau và về đích trong 4 giờ 41 phút 12 giây.

Beer Mile World Classic là giải chạy yêu cầu các runner phải uống bia. Theo quy định của Beer Mile World Classic, các runner phải hoàn thành bốn vòng quanh đường đua dài 400m với việc uống uống một cốc bia trước mỗi vòng. Các loại bia phải có thể tích tối thiểu là 340ml và nồng độ cồn theo thể tích (ABV) từ 5% trở lên.

Kỷ lục của nam hiện thuộc về runner Canada, Corey Bellemore với thời gian 4 phút 33 giây 6 được thiết lập vào tháng 10/2021. Ở nội dung nữ, Shelby Houlihan là runner nữ đầu tiên chạy dưới 6 phút nội dung beer mile, với thành tích 5 phút 43 giây 81 tại Beer Mile World Classic 2023.

Hồng Duy