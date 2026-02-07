ChileCuộc đua lập kỷ lục thế giới sẽ xuất phát từ đỉnh Ojos del Salado - núi lửa cao nhất hành tinh, ở độ cao gần 7.000 m so với mực nước biển, nơi lượng oxy chỉ còn chưa đến một nửa so với bình thường.

Sau marathon lạnh nhất và marathon sâu nhất thế giới, làng chạy bộ quốc tế chuẩn bị chứng kiến thêm một cột mốc chưa từng có - marathon ở độ cao lớn nhất hành tinh. Ngày 10/2 tới, 10 runner đến từ nhiều quốc gia sẽ tham gia cuộc đua đặc biệt, bắt đầu từ đỉnh núi lửa Ojos del Salado tại Chile, cao 6.893 m - vượt Mont Blanc khoảng 2.000 m.

Các runner chuẩn bị cho giải marathon cao nhất thế giới. Ảnh: World’s Highest Marathon

Ở độ cao 6.893 m, giải marathon này được xem là cuộc đua trên mây đúng nghĩa. Vạch xuất phát cao gấp hơn tám lần chiều cao tòa nhà Burj Khalifa - công trình cao nhất thế giới hiện nay, và cao gấp đôi độ cao trung bình của một cú nhảy dù. Đỉnh Ojos del Salado cũng vượt qua nhiều ngọn núi nổi tiếng như Phú Sĩ, Mont Blanc hay Denali (Mount McKinley), thậm chí nằm trên độ cao bay thông thường của loài kền kền Andes, biểu tượng của dãy núi Nam Mỹ.

Cuộc thi do tổ chức BecomingX đứng sau, đơn vị từng tổ chức marathon sâu nhất thế giới tại Thụy Điển hồi tháng 10 năm ngoái (ở độ sâu 1.120 m dưới mực nước biển). Trước ngày xuất phát 10/2, các runner sẽ có gần hai tuần để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của độ cao.

Ở gần 7.000 m, lượng oxy chỉ còn khoảng 44% so với mực nước biển. Ngoài nguy cơ thiếu oxy, các runner còn phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng và gió mạnh liên tục. Hành trình bắt đầu từ thành phố Copiapó, Chile, sau đó đoàn di chuyển từ mực nước biển lên độ cao 4.000 m bằng xe cơ giới. Đến tối 9/2, họ tiếp tục lên độ cao 5.820 m, rồi đi bộ suốt 9 giờ trong đêm để kịp có mặt tại vạch xuất phát trên đỉnh núi lúc 7h sáng hôm sau.

Đồ họa cho thấy tương quan độ cao giữa giải marathon cao nhất thế giới và với một số công trình cao tầng nổi tiếng trên mặt đất, trong đó có tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai có chiều cao 828 mét.

Danh sách dự giải gồm nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới thám hiểm và thể thao mạo hiểm như nhà thám hiểm kiêm MC truyền hình người Anh Aldo Kane, tay đua xe đạp lập kỷ lục thế giới Mark Beaumont, các nhà leo núi Sibusiso Vilane và Gavin Bate, cùng CEO của BecomingX Paul Gurney. Một số người trong nhóm từng góp mặt ở marathon sâu nhất thế giới.

Ban tổ chức bố trí đội hỗ trợ gồm 12 hướng dẫn viên và leo núi chuyên nghiệp đi cùng, nhằm đảm bảo an toàn và hỗ trợ y tế trong suốt quãng đường 42,2 km.

Lộ trình tại giải marathon cao nhất thế giới Lộ trình tại giải marathon cao nhất thế giới.

"Đây là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất có thể tưởng tượng, nhằm thay đổi cách mọi người nhìn nhận về giới hạn của bản thân", ông Gurney nói. "Dù đội hình quy tụ nhiều nhân vật dày dạn kinh nghiệm, thành công vẫn không hề chắc chắn".

Sibusiso Vilane, người Nam Phi và là người da màu đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, cho biết: "Chúng tôi không đến đây để chinh phục ngọn núi hay marathon, mà để vượt qua những hoài nghi và giới hạn của chính mình".

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)