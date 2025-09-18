Giải mã 'ngôn ngữ' riêng giúp runner khiếm thị chinh phục marathon

Cần ThơRunner khiếm thị Huỳnh Hữu Cảnh và người dẫn đường Huỳnh Thanh Tâm lý giải cách họ giao tiếp để hoàn thành một cuộc chạy bộ đường dài.

VĐV khiếm thị chạy 21km ở VM Cần Thơ

Huỳnh Hữu Cảnh mất thị giác sau một vụ nổ bom vào năm 8 tuổi. Anh bắt đầu chạy bộ năm 2022, đã ba lần hoàn thành full marathon, hơn 10 lần hoàn thành bán marathon. Anh còn tham gia cuộc thi ba môn phối hợp, phụ trách phần chạy, trong khi hai VĐV khuyết tật khác đạp xe và bơi.

Tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 hôm 14/9, Hữu Cảnh và người dẫn đường Huỳnh Thanh Tâm tham gia 21km, hoàn thành sau 2 tiếng 38 phút 24 giây. Để làm điều này, họ kết nối với nhau qua một sợi dây. Nhờ đó, một người có thể cảm nhận bước di chuyển của người còn lại.

Trong suốt quá trình, giao tiếp giữa hai bên rất quan trọng. Nhờ đó, anh Cảnh có thể nhận biết thời điểm để tránh các chướng ngại vật, uống nước, đổi hướng. Nói cách khác, anh Tâm vừa là "đôi mắt", vừa là người dẫn tốc (pacer) cho anh Cảnh.

Đây là phương pháp phổ biến trong các giải chạy bộ đường dài dành cho người khiếm thị trên thế giới, trong đó có Paralympic. Ở Việt Nam, tuy giải chạy bộ dành riêng cho người khuyết tật chưa phổ biến, các giải phong trào hầu hết khuyến khích họ tham gia để truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Tuấn Việt - Hải Long