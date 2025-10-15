Giải IAV Run 2025 ra mắt áo finisher, huy chương

Giải chạy IAV Run 2025 trên nền tảng vRace giới thiệu huy chương điện tử và áo finisher lấy cảm hứng từ sắc xanh ngành bảo hiểm là phần quà cho runner xuất sắc.

Giải do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, không giới hạn địa điểm. Thời gian tổ chức đến hết 30/11. Người tham gia có thể tự lựa chọn nơi chạy, thời gian phù hợp, sử dụng ứng dụng vRace để ghi nhận thành tích.

Ban tổ chức IAV Run cho biết, toàn bộ vận động viên hoàn thành tối thiểu 1 km trong thời gian diễn ra giải sẽ nhận được chứng nhận và huy chương điện tử, tương ứng với tổng số km tích lũy.

Áo finisher của giải UAV Run.

Hệ thống huy chương được chia thành 5 hạng mục: 1.000 người đăng ký đầu tiên, lứa tuổi từ 45 trở lên, thử thách cá nhân, thành tích xuất sắc và kỷ niệm chương dành cho đội nhóm. Trong đó, các huy chương cá nhân được trao online, riêng kỷ niệm chương của đội được gửi về cho doanh nghiệp để tôn vinh tinh thần đồng đội và kết nối.

Đối với huy chương, ban tổ chức áp dụng hai mẫu hình dáng chính gồm lượn sóng hoặc hoa cách điệu và hình khiên. Nếu hình sóng và hoa thể hiện tinh thần mềm mại, phát triển, thì mẫu khiên mang ý nghĩa bảo vệ, an toàn - phù hợp với bản chất của ngành bảo hiểm và biểu trưng cho tinh thần chiến thắng. Dây đeo và viền huy chương sử dụng tông xanh đậm.

Đại diện ban tổ chức cho biết việc sử dụng huy chương điện tử giúp ghi nhận kết quả minh bạch, thuận tiện cho người tham gia ở mọi khu vực, đồng thời khuyến khích duy trì luyện tập dài hạn. Mỗi vận động viên có thể lưu giữ huy chương trong hồ sơ điện tử cá nhân như một dấu mốc hành trình rèn luyện.

Bên cạnh huy chương, áo finisher IAV Run 2025 được thiết kế với màu xanh dương chủ đạo - tông màu quen thuộc trong nhận diện thương hiệu của ngành bảo hiểm. Đại diện ban tổ chức cho biết, sắc xanh tượng trưng cho niềm tin, sự ổn định và an toàn, đồng thời gợi cảm giác tự do, năng lượng và sức sống, phù hợp với tinh thần của cộng đồng chạy bộ.

Chất liệu áo sử dụng 100% polyester thoáng mát, mau khô, phù hợp với hoạt động thể thao ngoài trời. Thiết kế áo kết hợp các mảng xanh đậm nhạt để tạo độ chuyển động, gợi hình ảnh bầu trời và đại dương - biểu trưng cho sự bền bỉ và tinh thần không ngừng vươn xa của người chạy.

Áo sẽ trao trực tiếp cho runner cho runner có thành tích cao. Cả sự kiện chỉ có gần 80 chiếc áo finisher. Tính khan hiếm làm tăng giá trị, minh chứng cho hành trình thi đấu bền bỉ của runner.

IAV Run được chia làm hai chặng với nhiều thử thách. Chặng đầu "Bước khởi động" (từ ngày 15/9 - 22/10) kéo dài 1,25 tháng gồm các thử thách "1.000 km đầu tiên" và "Bền bỉ 15 ngày". Chặng hai "Bứt phá giới hạn" (23/10 - 30/11) gồm ba thử thách: "200 km thử thách", "Iron Runner - Chiến binh thép" và "Bảo hiểm vì cộng đồng". Thành tích được cập nhật tự động trên bảng xếp hạng vRace.

Người tham gia cần tạo tài khoản vRace, tìm kiếm giải "IAV Run: Bền sức khỏe - Vững niềm tin (2025)" và đăng ký với mức phí 25.000 đồng. Ngoài khoản phí đăng ký, runner có thể đóng góp tự nguyện để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người có thể thi đấu cá nhân hoặc theo đội nhóm đại diện cho đơn vị công tác, đại lý hoặc thương hiệu bảo hiểm yêu thích.

Hoài Phương