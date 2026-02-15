Giải half marathon khắc nghiệt nhất ở Nhật Bản

Nhật BảnHơn 200 runner đạt thành tích dưới 65 phút tại Kagawa Marugame International 2026, giải half marathon khốc liệt bậc nhất thế giới.

8 runner đạt thành tích tốt nhất tại Kagawa Marugame International 2026. Ảnh: Japan Running News

Trong hệ thống điền kinh đường trường quốc tế, có một giải đấu nổi bật không chỉ vì cung đường nhanh mà còn bởi mật độ VĐV đẳng cấp thế giới dày đặc ở vạch xuất phát. Kagawa Marugame International, tổ chức tại thành phố Marugame (Nhật Bản), nhiều năm qua được xem là một trong những half marathon khắc nghiệt và cạnh tranh nhất hành tinh, đến mức định nghĩa lại khái niệm chạy nhanh ở cự ly 21 km.

Diễn ra thường niên vào đầu tháng Hai, giải quy tụ dàn chân chạy châu Phi hàng đầu cùng những gương mặt xuất sắc nhất của điền kinh Nhật Bản, tạo nên mặt bằng thành tích hiếm giải đấu nào sánh kịp.

Richard Etir vô địch Kagawa Marugame International 2026 Richard Etir thắng áp đảo và phá kỷ lục giải tại Kagawa Marugame International 2026.

Ngày 1/2/2026, giải bước sang mùa thứ 78 với chất lượng chuyên môn vượt trội. Runner người Kenya Richard Etir vô địch với 59 phút 7 giây, lập kỷ lục dành cho VĐV hệ đại học, cũng là kỷ lục giải và là người duy nhất phá mốc 1 giờ mùa này.

Xếp sau anh là đồng hương Emmanuel Moi Maru (1 giờ 0 phút 6 giây). Vị trí thứ ba thuộc về VĐV Uruguay Santiago Catrofe với 1 giờ 00 phút 21 giây - kỷ lục quốc gia mới - sau màn nước rút sát nút với chân chạy Nhật Bản Tomoya Ogikubo (1 giờ 0 phút 22 giây).

Nếu đặt cạnh Valencia Half Marathon - một trong những đường chạy nhanh nhất thế giới - sự khác biệt càng rõ. Tại Valencia, người về thứ 229 có thành tích 1 giờ 11 phút 14 giây, còn mốc 1 giờ 5 phút 1 giây đủ để đứng thứ 55.

Trong khi đó, ở Marugame, hơn 200 VĐV hoàn thành cự ly dưới 1 giờ 5 phút. Giải năm nay còn chứng kiến những thống kê cho thấy chiều sâu đặc biệt khác, như 25 VĐV chạy dưới 61 phút, 74 người chạy dưới 62 phút, người cán đích thứ 100 đạt 1 giờ 2 phút 23 giây và 341 VĐV chạy nhanh hơn 1 giờ 10 phút.

Thành tích của nhà vô địch năm nay chưa chạm tới kỷ lục 57 phút 30 giây do Yomif Kejelcha thiết lập tại Valencia 2024, nhưng mật độ VĐV đạt chuẩn cao tại Marugame mới là điều khiến giới chuyên môn ấn tượng.

Một phần nguyên nhân đến từ tiêu chuẩn tuyển chọn nghiêm ngặt. Ban tổ chức yêu cầu VĐV phải có thành tích chuẩn đầu vào, khiến danh sách xuất phát gần như chỉ gồm những người có thực lực rõ ràng. Ở nhiều mùa gần đây, các VĐV chạy quanh mốc 1 giờ 5 phút vẫn xếp ngoài top 200 - điều hiếm thấy ở các giải half marathon khác.

Cạnh tranh thứ ba Kagawa Marugame International 2026 Santiago Catrofe và Tomoya Ogikubo cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ ba.

Ở nội dung nữ, chất lượng chuyên môn cũng ở mức rất cao. Năm nay, chân chạy Kenya Dolphine Nyaboke Omare vô địch với 1 giờ 6 phút 15 giây. VĐV Anh Eilish McColgan về nhì với 1 giờ 7 phút 08 giây, còn Susan Kamotho của Kenya xếp thứ ba với 1 giờ 7 phút 56 giây.

Cung đường hoàn toàn bằng phẳng và được chứng nhận bởi Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) giúp các VĐV hướng tới thành tích cao. Tuy nhiên, yếu tố làm nên thương hiệu Marugame không chỉ nằm ở địa hình lý tưởng, mà còn ở nhịp độ thi đấu được đẩy lên rất sớm - nơi nhóm dẫn đầu duy trì tốc độ đẳng cấp thế giới và buộc phần còn lại phải bám đuổi trong cuộc đua khốc liệt.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo, Therunningweek)