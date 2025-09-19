Giải chạy trực tuyến IAV Run mùa hai khởi động ngày 15/9

Giải chạy trực tuyến IAV RUN mùa hai mở cổng đăng ký từ ngày 15/9 trên nền tảng vRace, dành cho mọi cá nhân và tổ chức yêu thích chạy bộ.

Từ 15/9 đến 15/11, giải do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, không giới hạn địa điểm. Người tham gia có thể tự lựa chọn nơi chạy, thời gian phù hợp, sử dụng ứng dụng vRace để ghi nhận thành tích.

IAV RUN mùa 2 tiếp tục mang thông điệp "Bền sức khỏe - Vững niềm tin", khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng và tạo sân chơi gắn kết cho cán bộ ngành bảo hiểm trên cả nước. Bên cạnh mục tiêu nâng cao thể lực, mỗi bước chạy của vận động viên còn đóng góp vào quỹ thiện nguyện kết hợp cùng Quỹ Hope, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Runner ngành bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bằng chạy bộ. Ảnh: Hiệp hội bảo hiểm

Giải được chia làm hai chặng với nhiều thử thách. Chặng đầu "Bước khởi động" kéo dài 1,25 tháng gồm các thử thách "1.000 km đầu tiên" và "Bền bỉ 15 ngày". Chặng hai "Bứt phá giới hạn" gồm ba thử thách: "200 km thử thách", "Iron Runner - Chiến binh thép" và "Bảo hiểm vì cộng đồng". Thành tích được cập nhật tự động trên bảng xếp hạng vRace.

Runner ngành bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bằng chạy bộ. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm

Người tham gia cần tạo tài khoản vRace, tìm kiếm giải "IAV Run: Bền sức khỏe - Vững niềm tin (2025)" và đăng ký với mức phí 25.000 đồng. Ngoài khoản phí đăng ký, runner có thể đóng góp tự nguyện để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người có thể thi đấu cá nhân hoặc theo đội nhóm đại diện cho đơn vị công tác, đại lý hoặc thương hiệu bảo hiểm yêu thích.

Để được công nhận kết quả, vận động viên cần chạy hoặc đi bộ tối thiểu 1km mỗi lượt, tốc độ hợp lệ từ pace 4 đến pace 18 và không vượt quá 45 km mỗi ngày. Dữ liệu có thể ghi nhận trực tiếp qua vRace hoặc đồng bộ từ Garmin, Strava đã liên kết.

Runner có thể đăng ký thông qua ứng dụng vRace. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm

Vận động viên tích lũy tối thiểu 1 km sẽ nhận chứng nhận và huy chương điện tử. Các giải thưởng hiện vật sẽ được ban tổ chức công bố sau khi kết thúc mùa giải. IAV Run mùa 2 kỳ vọng tạo động lực để mỗi cá nhân chủ động rèn luyện sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng thông qua từng bước chạy.

Linh Lam