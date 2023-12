Giải chạy gây quỹ đào tạo kỹ sư tin học

Với mỗi người chạy tại "Bước chân ươm mầm xanh" Digiworld đóng góp 200.000 đồng vào quỹ học bổng Digiworld, đào tạo 200 kỹ sư tin học, mở ra cơ hội cho bạn trẻ hoàn cảnh khó khăn.

Giải chạy Bước chân ươm mầm xanh 2023 tổ chức bởi Công ty Cổ phần Thế giới số (Digiworld Corporation) diễn ra ngày 3/12 và ngày 7/12 tại TP HCM và Hà Nội, với sự tham gia của gần 3000 runner. Tiếp nối thông điệp của mùa ba là Run for talent, mùa giải năm nay mang thông điệp Run for dream come true - Chạy để chinh phục ước mơ, biến giấc mơ thành sự thật. Giải có duy nhất cự ly 5km. VĐV nam có thành tích xuất sắc nhất sẽ nhận được máy tính xách tay, nữ VĐV về nhất sẽ nhận máy giặt.

Ban tổ chức cho biết, không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, sau ba mùa, nguồn tiền đối ứng từ giải đã giúp đỡ được nhiều bạn trẻ. Trong đó, Mai Anh Khoa và Phúc Thắng là hai trường hợp nổi bật, thu quả ngọt sau 6 tháng học tập. Thắng với xuất phát điểm từ học viên trường nghề, không có nền tảng về code, hiện đã thành thạo và thực hành chuyên sâu. Em trở thành kỹ sư của một công ty công nghệ ở Hà Nội. Mai Anh Khoa cũng bảo vệ thành công đồ án, tốt nghiệp xuất sắc với số điểm tuyệt đối. Sau khi tốt nghiệp, Khoa tiếp tục học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Các VĐV tham gia chạy cùng Bước chân ươm mầm xanh chuẩn bị xuất phát.

Thông tin từ ban tổ chức, cả hai bạn đều có hoàn cảnh khó khăn, Khoa phải làm ba công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình, còn Thắng mồ côi cả bố lẫn mẹ, dù tốt đỗ đại học Luật nhưng em chọn học nghề để giảm gánh nặng kinh tế, lo học tập cho em trai. "Cả hai bạn đã luôn nỗ lực và có thành tích xuất sắc sau 6 tháng học. Dù tương lai còn dài, chúng tôi vẫn mong đây sẽ là động lực để các em bước tiếp, thực hiện ước mơ của đời mình", đại diện BTC cho hay.

Chia sẻ tại giải chạy, bà Tô Hồng Trang - Phó tổng giám đốc Digiworld, chủ tịch Quỹ học bổng Digiworld ươm mầm xanh cho biết, VĐV dự giải chạy chính là những người đóng góp và đồng hành để các em viết tiếp ước mơ. "Mỗi bước chạy của các vận động viên hôm nay là tương lai của các em ngày mai, là tương lai của đất nước", bà Trang nói.

Nguyễn Phúc Thắng tham gia giải chạy tại công viên Yên Sở ngày 17/12/2023.

Quỹ học bổng Digiworld ươm mầm xanh hợp tác với Rikkei Acdemy, mục tiêu đào tạo 200 kỹ sư tin học, mở ra cơ hội chinh phục ước mơ cho những bạn trẻ khó khăn. Đại diện thương hiệu cho biết, hiện tại vẫn còn các suất học bổng, mở ra cơ hội học tập để hiện thực hóa giấc mơ những kỹ sư tin học, chinh phục thị trường lao động trong nước và làm việc trong ngành công nghệ thông tin tại Nhật Bản. Thông tin chi tiết về giải chạy và học bổng Digiworld ươm mầm xanh được cập nhật chi tiết tại đây.

Lan Anh