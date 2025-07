Giải chạy Garmin Run 2025 khởi động chặng đua tại Việt Nam

Garmin Run Vietnam 2025 tổ chức ngày 5/10 tại TP HCM với ba cự ly, nằm trong chuỗi sự kiện trên 10 thành phố lớn khắp châu Á.

Giải gồm ba cự ly 5, 10, 21km - phù hợp với nhiều trình độ khác nhau. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ hút 6.000 runners. Trong đó, nội dung Couple Run (10km) lần đầu xuất hiện mang đến trải nghiệm chạy bộ mới lạ hơn cho cặp đôi, bạn bè, người thân. Với thông điệp "From Zero To Hero", giải cổ vũ runner mọi trình độ nỗ lực bứt phá, vượt qua chính mình để theo đuổi những mục tiêu cao hơn cả trong thể thao lẫn cuộc sống.

Dự kiến, cuộc đua diễn ra tại khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, TP HCM vào 5/10. Trước đó, ngày 4/10, runner có thể tham gia Expo Day với nhiều hoạt động cùng không gian trải nghiệm công nghệ Garmin với các sản phẩm đồng hồ thông minh mới nhất.

Giải chạy tổ chức ngày 5/10 tại TP HCM. Ảnh: Garmin

Cuộc đua tại Việt Nam nằm trong chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series được tổ chức tại 10 thành phố trên khắp châu Á. Ngoài TP HCM (đại diện cho chặng đua Việt Nam), giải còn có mặt ở các điểm đến như Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản.

Từ lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại ba quốc gia, Garmin Run Asia Series đã nhanh chóng lan rộng và ghi nhận hơn 110.000 người tham gia chỉ trong năm 2024, trở thành một trong những sự kiện chạy bộ kết nối cộng đồng lớn nhất châu Á.

Đồng hành cùng sự kiện, thương hiệu đồng hồ thể thao sẽ tổ chức giải chạy trực tuyến Garmin Asia Virtual Run, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Hoạt động sẽ có các thử thách 10km và 21km. Những runner xuất sắc nhất của từng khu vực sẽ nhận vé máy bay và suất tham gia giải chạy Garmin Run tại Đài Loan. Ngoài ra, runner dự hoạt động này còn có cơ hội ghi nhận thành tích thực tế, tích lũy huy chương ảo, truy cập các giáo án luyện tập chuyên sâu và hòa mình vào cộng đồng runner trên khắp khu vực.

Các thành viên GRC tham gia hoạt động giao lưu, tập luyện. Ảnh: Garmin

Garmin Run Club ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cũng mở chương trình huấn luyện online chuyên sâu, cá nhân hóa dành cho từng cự ly và cấp độ để giúp cộng đồng có thể chuẩn bị tốt trước giải chạy tháng 10.

Garmin thành lập vào năm 1989, hoạt động trong mảng công nghệ định vị GPS. Trải qua hơn ba thập kỷ, thương hiệu phát triển thêm ngành thiết bị đeo thể thao, chăm sóc sức khỏe và lối sống thông minh. Các dòng đồng hồ thông minh, đặc biệt là Forerunner - hiện là lựa chọn hàng đầu của cộng đồng runner, nhất là những người tập luyện chuyên sâu và hướng đến hiệu suất cao. Với khả năng đo lường dữ liệu chuyên sâu, kiểm soát chỉ số thể chất và tối ưu hiệu quả thi đấu, đồng hồ trở thành "bạn đồng hành" trên hành trình chinh phục giới hạn của hàng triệu vận động viên toàn cầu.

Ngoài ra, thương hiệu còn mở CLB chạy, có mặt tại ba thành phố lớn với hàng chục nghìn thành viên. CLB hoạt động ổn định, đều đặn hàng tuần, kết nối người yêu chạy bộ với HLV, elite runner, thúc đẩy lối sống lành mạnh và tình yêu thể thao. Đơn vị cũng thường xuyên duy trì các hoạt động thể thao quy mô lớn để kết nối, mở rộng cộng đồng - đơn cử là chuỗi Garmin Run.

Ông Scoppen Lin, Phó tổng giám đốc Garmin châu Á. Ảnh: Garmin

Chia sẻ về động lực đằng sau những hoạt động này, ông Scoppen Lin, Phó Tổng Giám đốc Garmin Châu Á cho biết, thương hiệu cam kết kiến tạo lối sống năng động và kết nối cộng đồng gắn kết hơn. "Thông qua các sáng kiến, chúng tôi mong muốn chung tay xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng, nơi mỗi người có thể Beat Yesterday - thay đổi và phát triển", ông Scoppen Lin nói.

Hoài Phương