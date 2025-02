'Giải chạy đêm TP HCM là dấu ấn hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước'

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho rằng giải chạy đêm tạo dấu ấn lớn trong cộng đồng chạy bộ, mở đầu chuỗi hoạt động đón chào đại lễ.

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM với VnExpress trước thềm giải chạy. Ông nhận định giải chạy đêm là một trong những sự kiện góp phần tạo dấu ấn to lớn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, đây còn là sự kiện khai xuân, khơi dậy không khí sôi nổi cho người dân TP HCM những ngày đầu năm.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phát biểu tại lễ khai mạc VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight 2025, trưa 21/2. Ảnh: VM

- Ông đánh giá thế nào về chất lượng giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight trong lần thứ ba tổ chức?

- Mỗi năm, quy mô và số VĐV tham gia VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight. ngày càng lớn. Điều đó cho thấy sự đầu tư chỉn chu của BTC, không ngừng cải thiện chất lượng giải qua từng năm.

Chính tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng hoàn thiện đã giúp nâng tầm giải chạy, khẳng định uy tín, vị thế và thu hút thêm nhiều runner cả trong nước lẫn quốc tế. Trong đó, nỗ lực mang đến những trải nghiệm mới lạ và khắc phục các hạn chế qua từng năm là điều rất đáng ghi nhận.

2025 là năm TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải chạy đêm lần này là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng đại lễ, cũng là giải khai mạc cho toàn hệ thống VM. Tôi kỳ vọng giải đấu có thể giúp cộng đồng chạy bộ có một sân chơi lành mạnh, an toàn, thiết thực và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao đến mọi đối tượng.

Song song đó, những sự kiện thế này thực sự ý nghĩa với người dân thành phố. Đây là cơ hội để họ có thể hòa chung không khí háo hức, náo nhiệt của đại lễ kỷ niệm 50 năm. Nhất là khi sắp tới sẽ còn nhiều chương trình, hoạt động chào mừng hấp dẫn khác.

- Phía Sở Văn hóa và Thể thao đã có những công tác hỗ trợ, phối hợp thế nào với BTC để giải chạy diễn ra thành công tốt đẹp?

- Đối với các giải chạy bộ phong trào, việc huy động lực lượng hỗ trợ an toàn giao thông, an ninh, y tế... từ phía cơ quan chức năng đóng vai trò rất lớn. Với định hướng mang đến giải chạy đêm an toàn cho người dân, từ khi vừa kết thúc VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight 2024, chúng tôi đã ngay lập tức phối hợp ban tổ chức lên phương án cho mùa giải thứ ba với quy mô lớn hơn.

Trên tinh thần tổ chức một giải chạy dấu ấn cho TP HCM, suốt thời gian qua, BTC, Sở Văn hóa và Thể thao, cùng các cơ quan sở ngành địa phương đã hợp tác chặt chẽ trong việc đảm bảo an toàn, an ninh, y tế và chuyên môn. Quan trọng hơn hết là công tác truyền thông cần thể hiện sự hiệu quả, lan tỏa giải chạy đến người dân địa phương.

Qua đó, người dân có thể thấu hiểu, thông cảm, thậm chí ủng hộ, cổ vũ những sự kiện ý nghĩa như giải chạy đêm lần này. Để không chỉ các VĐV mà cả dân địa phương đều có trải nghiệm thú vị, đáng nhớ.

Nghi thức cắt băng khai mạc giải chạy đêm TP HCM. Ảnh: VM

- Theo ông, VPbank VnExpress Marathon HCMC Midnight tác động thế nào đến kinh tế - xã hội của thành phố?

- Sát thềm diễn ra đại lễ lớn, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kỳ vọng sẽ có càng nhiều sự kiện đa dạng, thú vị như giải chạy lần này càng tốt. Từ đó, người dân có thể cùng tham gia, hòa chung không khí sôi nổi, góp phần tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của toàn thành phố. Đồng thời, các sự kiện như giải chạy đêm còn giúp quảng bá hình ảnh một TP HCM trẻ trung, năng động đến bạn bè quốc tế, nơi hội tụ đa dạng lĩnh vực, thế mạnh du lịch và dịch vụ.

Những giải chạy đêm trên 10.000 người thường được đánh giá là sự kiện đặc biệt, nhất là với một thành phố có cơ sở hạ tầng và mật độ giao thông đông đúc như TP HCM. Năm nay, VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight thu hút đến 12.000 VĐV. Con số kỷ lục này không chỉ góp phần chứng minh tầm ảnh hưởng mức độ lan tỏa của giải chạy, mà còn thể hiện tâm huyết và tinh thần thể thao cao độ BTC muốn truyền đạt đến người dân địa phương.

'Giải chạy đêm TP HCM là dấu ấn hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước'

- Là cựu VĐV, ông có lưu ý gì dành cho các runner khi tham gia giải chạy năm nay?

- Qua từng năm, chúng tôi đều yêu cầu ban tổ chức đặc biệt chú trọng và nâng cao công tác đảm bảo an toàn và chăm sóc y tế cho người tham dự. Một điều quan trọng là mỗi VĐV phải biết lắng nghe cơ thể mình. Nếu cảm thấy có vấn đề bất thường, họ nên lắng nghe và làm theo hướng dẫn, quy định của ban tổ chức. Chúng tôi cổ vũ tinh thần thể thao tuy nhiên cũng cần đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

- Ông kỳ vọng gì vào VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight mùa tiếp theo?

- Giải chạy đêm TP HCM là một trong những sự kiện thể thao chất lượng và quy chuẩn nhất thời điểm hiện tại. Theo tôi các giải chạy khác có thể xem đây là tiêu chuẩn để triển khai các sự kiện tiếp theo tốt hơn, tối ưu hơn. Đồng thời, VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight cũng có thể học hỏi ở những giải chạy khác để mang đến những sân chơi lành mạnh, chất lượng, thú vị và sôi nổi cho cộng đồng.

Thy An