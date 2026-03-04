Giải chạy đêm TP HCM ghi nhiều mốc mới qua 4 năm tổ chức

Mùa giải 2023 có sự góp mặt của các VĐV châu Phi thành tích cao. Ezekiel Kemboi Omullo (Kenya) vượt qua Hoàng Nguyên Thanh lên ngôi vô địch nội dung nam. Còn Marta Tinsae Birehan (Ethiopia), vì gặp sự cố, đã để vụt chức vô địch về tay Hà Thị Hậu ngay trước vạch đích

Đây cũng là lần đầu hệ thống VM có nhà vô địch là người nước ngoài, đồng thời mở màn làn sóng châu Phi tại các giải chạy Việt Nam.