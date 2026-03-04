Giải chạy đêm TP HCM ghi nhiều mốc mới qua 4 năm tổ chức

Ngày 12/2/2023, mùa giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đầu tiên diễn ra, thu hút 10.000 VĐV tham gia tranh tài ở bốn cự ly 5, 10, 21 và 42 km.
Lần đầu tiên, hàng nghìn runner sải bước trên đường phố TP HCM về đêm trong sắc áo vàng của giải đấu. Cung đường đi qua hàng loạt công trình biểu tượng đã tạo nên không khí sôi động, mang lại trải nghiệm thị giác khác lạ hoàn toàn so với các giải đấu ban ngày.
Thiết kế cung đường chạy mùa giải này cũng ghi dấu ấn khi tiên phong đưa VĐV chinh phục cả hai cây cầu huyết mạch hướng về bán đảo Thủ Thiêm ngay sau khi khánh thành. Thiết kế mang tính biểu tượng này đã truyền cảm hứng để một số giải đấu sau này thiết kế lộ trình tương tự.
Bước sang mùa thứ hai, giải chạy đêm TP HCM có sự đồng hành của VPBank. Quy mô VĐV tăng lên 11.000 người, trong đó hơn 600 runner đến nước ngoài là con số kỷ lục của hệ thống VnExpress Marathon ở thời điểm đó.
Đến nay, đây vẫn là giải đấu có số lượng runner quốc tế đông nhất trong hệ thống.
Khâu vận hành cũng ghi nhận một bước tiến lớn khi ban tổ chức lần đầu tiên bố trí phương án chiếu sáng chuyên biệt bằng dàn xe điện dọc hơn 3 km qua bán đảo Thủ Thiêm. Trước đó, các giải chạy qua khu vực này đều gặp vấn đề thiếu ánh sáng.
Không chỉ thu hút giới runner chuyên nghiệp, giải còn có sự tham gia của CEO Uni Media Bảo Hoàng (trái), Á hậu Hoàn vũ Thủy Tiên cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. Sự xuất hiện của các sao Việt đã mang đến một mùa giải rực rỡ sắc màu, hòa quyện trọn vẹn giữa trải nghiệm chuyên môn và cảm xúc thăng hoa trên đường chạy.
Mùa giải 2025 diễn ra ngày 23/2 với hơn 12.000 VĐV tham gia. Đường đua xuyên qua các điểm biểu tượng TP HCM đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của runner khắp nơi sau Tết.
Giải tiếp tục quy tụ dàn runner hàng đầu cùng nhiều VĐV nước ngoài, góp phần nâng tầm chuyên môn và ảnh hưởng quốc tế của giải.
Để phục vụ lượng VĐV kỷ lục, ban tổ chức tiếp tục thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe cho khâu vận hành. Toàn bộ các trạm tiếp nước, phương án phân luồng giao thông, hỗ trợ y tế và hệ thống ánh sáng đều được tối ưu hóa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người tham gia.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ban tổ chức còn đặc biệt chú trọng đến các dự án cộng đồng. Điển hình là việc VĐV để lại bib chạy tại vạch đích để đóng góp vào chiến dịch gieo mầm xanh, phủ xanh đất trống tại Tây Ninh và Thanh Hóa. Hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng nghìn runner.
Tiếp nối hành trình rực rỡ đó, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 sẽ trở lại vào ngày 22/3. Hiện, cổng đăng ký đang mở ở giai đoạn late với mức giá 890.000 đồng cho cự ly 5km và 1,2 triệu đồng cho 10km. Hai cự ly dài 21km và 42km có giá lần lượt là 1,5 triệu đồng và 1,8 triệu đồng.
Lan Anh