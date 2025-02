'Giải chạy đêm TP HCM dần hoàn hảo về chuyên môn sau 3 mùa tổ chức'

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cho rằng sự phối hợp giữa thành phố và BTC giúp giải liên tục cải thiện chất lượng, đem đến trải nghiệm thi đấu đỉnh cao cho VĐV.

Nhận định này được ông Nguyễn Nam Nhân đưa ra tại họp báo công bố VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, trưa 21/2. Kể từ lần đầu tổ chức, ông Nam Nhân luôn có mặt để theo dõi hành trình thi đấu của VĐV. Lãnh đạo ngành thể thao cho biết qua ba năm, giải ngày càng chứng minh sức hút. Điều này thể hiện rõ nhất qua con số kỷ lục 12.000 VĐV trong đó có 600 runner nước ngoài.

Ông cho biết thêm, sau mỗi mùa tổ chức, thành phố luôn lắng nghe phản hồi từ phía người dân, VĐV và BTC để hoàn thiện từng khâu. Mục đích của việc này nhằm tạo ra một cuộc đua không chỉ lớn về số lượng người tham dự mà còn hoàn hảo về chất lượng chuyên môn. Những thay đổi lớn có thể kể đến như đảm bảo ánh sáng ở khu vực Thủ Thiêm, thay đổi cung đường sao cho tối ưu nhất.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM. Ảnh: VM

Theo ông Nhân, năm nay, sự kiện càng mang ý nghĩa quan trọng hơn khi là giải thể thao lớn đầu tiên diễn ra trong năm mới Ất Tỵ, khi thành phố chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Giải hòa vào dòng chảy này, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người dân, du khách về sự sôi động, thịnh vượng của TP HCM.

Ông cũng đánh giá cao uy tín mà kinh nghiệm tổ chức của VnExpress và VPBank khi đã vận hành hàng chục giải đấu lớn khắp cả nước. "Tôi tin giải sẽ khuấy động thành phố cuối tuần này. Địa phương sẽ hỗ trợ tốt nhất cho 12.000 VĐV có trải nghiệm thi đấu đáng nhớ", ông Nhân khẳng định.

Tiếp nối phần chia sẻ của ông Nhân, bà Lê Văn Anh - Phó ban tổ chức cho biết giải chạy đêm TP HCM 2025 đánh dấu sự kiện thứ 25 của VnExpress Marathon kể từ khi ra đời năm 2019. Bước sang năm thứ 7, giải luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho cộng đồng runner, được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Chẳng hạn, năm nay, mùa giải thay túi race-kit dạng rút như thường lệ bằng túi vải thời trang, thân thiện môi trường, có thêm vòng tay phát sáng cho runner chạy trong đêm.

Nghi thức cắt băng khai mạc giải chạy đêm TP HCM. Ảnh: VM

Đường đua có thay đổi lộ trình. Riêng đoạn đường tối phía khu đô thị Thủ Thiêm, giải bố trí 200 xe máy SH Mode từ Be để chiếu sáng xuyên đêm cùng với 100 đèn từ ban tổ chức. Hiện tại, chưa có giải nào ở TP HCM có phương án chiếu sáng khi chạy qua những đoạn đường này. Các trạm nước bố trí dày đặc hơn, trong đó có 9 trạm siêu dài hai chiều. Lực lượng y tế, an ninh cũng được tăng cường đông đảo hơn mọi năm để đáp ứng an toàn cho 12.000 VĐV.

Ông Trần Phong Lanh - Giám đốc miền Nam khối khách hàng cá nhân VPBank cho biết ngân hàng đã bắt đầu tổ chức các hoạt động chạy bộ từ 2018 với 14 sự kiện. Với sứ mệnh mang thịnh vượng đến khách hàng, xã hội, đơn vị luôn ưu tiên tổ chức các hoạt động cộng đồng trong đó có việc hợp tác với VnExpress Marathon để vận hành giải chạy đêm TP HCM.

Ông Lanh cho biết marathon mang đậm tinh thần bền bỉ, kiên trì. Đây cũng là môn thể thao giúp gắn kết cộng đồng và truyền những cảm hứng tích cực. Qua hai năm, sự kiện ở TP HCM được cộng đồng đón nhận và đánh giá cao.

Ông Trần Phong Lanh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Đồng

Mùa giải năm ngoái, thành phố đánh giá VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight là sự kiện kiểu mẫu. Do đó, đại diện ngân hàng kỳ vọng năm nay giải tiếp tục duy trì tinh thần này và sẽ trở thành một tour du lịch đêm đúng nghĩa.

"Runner Việt Nam, quốc tế đổ về thành phố sẽ góp phần quảng bá du lịch, kích thích kinh tế đêm, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng", ông Lanh nói.

Giải chạy đêm TP HCM khởi tranh từ 0h5, ngày 23/2. Sự kiện quy tụ dàn elite runner trong và ngoài nước. Trong đó, nổi bật là ba runner châu Phi có thành tích marathon sub2:30 sẽ cạnh tranh ngôi vô địch. Dàn runner Việt gồm nhiều cái tên đình đám như đương kim vô địch Đan Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Trương Văn Tâm, Triệu Tiến Luyện, Hồng Lệ, Trà Giang, Mỹ Duyên.

Cũng trong họp báo, ban tổ chức hé lộ một điểm đến mới của chuỗi VnExpress Marathon cùng một giải đấu khác theo hình thức đặc biệt, chưa từng có ở Việt Nam.

Hoài Phương