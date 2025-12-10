Giải chạy đêm TP HCM trở lại tháng Ba năm sau

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sẽ tổ chức mùa thứ tư vào ngày 22/3/2026, với một số điều chỉnh nhằm nâng trải nghiệm cho VĐV.

Ban tổ chức cho biết giải chạy đêm tiếp tục giữ các tiêu chí của những mùa trước như hệ thống ánh sáng phủ toàn bộ tuyến đường và bộ race-kit gồm bib, áo giải và áo finisher cho runner 21km và 42km. Thời điểm mở đăng ký bốn cự ly sẽ được công bố trong thời gian tới.

"Cùng với Hà Nội, VM Ho Chi Minh City Midnight là một trong những giải chạy đêm lớn nhất cả nước. Việc tổ chức vào đầu năm giúp runner có thêm lựa chọn thi đấu sau Tết. Chúng tôi đang rà soát để bổ sung một số điểm trải nghiệm trên đường chạy, đồng thời duy trì tiêu chí an toàn và ánh sáng 100% tuyến đường", đại diện ban tổ chức nói.

VĐV về đích tại Giải chạy đêm TP HCM 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm 2025, gần 12.000 runner đã đăng ký tham gia VM Ho Chi Minh City Midnight. Giải gây ấn tượng khi khu vực Sala được thắp sáng bằng hàng trăm xe máy, tạo điểm nhấn thị giác và hỗ trợ an toàn cho VĐV.

Cung đường đêm của giải đưa runner qua nhiều địa danh biểu tượng ở trung tâm TP HCM như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ trước khi về đích.

Nhiều nhóm chạy tại TP HCM và các tỉnh phía Nam cho biết đang chờ thời điểm mở bán để chuẩn bị giáo án. Runner đánh giá thời tiết mát, đường chạy thông thoáng khiến giải phù hợp để đặt mục tiêu thành tích. Không ít VĐV xem giải như cuộc đua mở màn năm mới.

"Chúng tôi ghi nhận nhu cầu mở rộng hoạt động tại expo, tăng trải nghiệm tương tác và bổ sung tiện ích cho runner. Những đề xuất này đang được xem xét để cập nhật vào mùa giải 2026", ban tổ chức cho hay.

Thông tin về cung đường, giải thưởng và các hoạt động đồng hành sẽ được ban tổ chức công bố trong những tuần tới.

Lan Anh