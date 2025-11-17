Giải chạy đêm Hà Nội 2025 điều chỉnh đường hai cự ly dài

VM Hanoi Midnight Powered by Puma 2025 công bố cung đường, theo đó cự ly 21km chạy trong nội đô còn 42km hướng về cầu Đông Trù thay vì quanh hồ Tây như mùa trước.

Mùa thứ năm tổ chức, Giải chạy đêm Hà Nội có những điều chỉnh lớn về đường chạy. Cự ly 21km sẽ không còn chạy về hướng Long Biên như mùa trước mà được giữ trọn trong nội đô. Runner sẽ di chuyển qua khu phố cổ, trên các tuyến Hàng Ngang, Nguyễn Khắc Nhu, rồi vòng qua đường Thanh Niên. Đoạn đường tiếp nối đến Văn Cao, Kim Mã, rồi qua Phan Đình Phùng trước khi kết thúc ở phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Cung đường 21km Giải chạy đêm Hà Nội 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Với điều chỉnh này, runner 21km sẽ không phải vượt hai cây cầu Long Biên và Vĩnh Tuy như năm 2024. Thay vào đó, họ sẽ trải nghiệm những tuyến phố tiêu biểu của Hà Nội, với các công trình biểu tượng và không gian đặc trưng của trung tâm, mang lại cảm giác đô thị liền mạch và rõ nét hơn.

Trong khi đó, cung đường 42km được điều chỉnh đáng kể so với mùa trước. Đoạn chạy vòng quanh hồ Tây, qua đê Nghi Tàm, Xuân Diệu, Lạc Long Quân... được thay bằng hướng di chuyển qua Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi. Điểm thay đổi lớn nhất là runner sẽ chạy qua Ngọc Thụy, Gia Thượng và hướng về cầu Đông Trù, tạo nên nhịp di chuyển mới cho nửa sau hành trình.

Đây là điều chỉnh được ban tổ chức đánh giá là nổi bật trong mùa 2025. Runner không chỉ trải nghiệm sắc thái đô thị trung tâm, mà còn đi qua những khu vực mang dấu ấn ký ức của Hà Nội trước thời kỳ đô thị hóa mạnh mẽ. Đoạn đường ven sông Đuống dài và thẳng tạo điều kiện để runner duy trì pace ổn định, đặc biệt ở nửa sau hành trình khi cần giữ nhịp bền bỉ. Tuy vậy, hai cây cầu Long Biên và Vĩnh Tuy vẫn là thử thách lớn, với độ dốc và gió mạnh dễ làm biến thiên nhịp tim.

Cung đường 42km với đoạn thẳng khoảng 5km ven sông Đuống. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh cung đường, ban tổ chức cũng công bố giờ xuất phát cự ly 42km là 0h5 phút, còn 42km là 2h ngày 30/11. Thời gian đóng đường của cự ly 21km là 5h30 còn 42km là 6h20, tương ứng mốc COT (cut-off time) lần lượt là 3 tiếng 30 phút và 6 tiếng 15 phút.

Cổng xuất phát đặt tại phố Quang Trung còn khu về đích đặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông. Hai địa điểm tương đối gần nhau nên runner sẽ không mất thời gian di chuyển để lấy đồ gửi.

Cung đường các cự ly 5 và 10km sẽ được ban tổ chức cập nhật trong thời gian tới.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra ngày 30/11. Giải năm nay tiếp tục đưa runner khám phá vẻ đẹp Thủ đô văn hiến về đêm. Qua từng bước chạy, runner sẽ cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí se lạnh.

Lan Anh