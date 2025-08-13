Giải chạy ảo IAV Run khởi động mùa thứ hai

Giải IAV Run: Bền sức khỏe - Vững niềm tin 2025 diễn ra từ 15/9 trên nền tảng vRace, cùng quỹ Hope gây quỹ thiện nguyện hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, IAV Run 2025 trở lại. Giải do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng nền tảng thể thao trực tuyến vRace tổ chức, hướng tới thúc đẩy lối sống lành mạnh, đặc biệt với cán bộ ngành bảo hiểm. Với mức phí tham gia 25.000 đồng, giải phối hợp cùng Quỹ Hope, trao toàn bộ số tiền thu được để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Runner tham gia giải chạy của ngành bảo hiểm. Ảnh: FWD

Ở mùa thứ hai, IAV Run được thiết kế với nhiều thử thách mới nhằm duy trì sự hứng khởi và khuyến khích người tham gia kiên trì luyện tập. Trong suốt hơn hai tháng rưỡi, giải sẽ chia làm hai chặng. Chặng đầu tiên có hai thử thách là "1.000 km" và "Bền bỉ 15 ngày", hướng tới xây dựng thói quen vận động đều đặn. Chặng thứ hai, "Bứt phá giới hạn" là cơ hội để runner nâng dần cường độ với các thử thách "200 km", "Iron Runner - Chiến binh thép" và "Bảo hiểm vì cộng đồng". Tất cả kết quả sẽ được đồng bộ tự động trên bảng xếp hạng của vRace, nơi mỗi người có thể theo dõi tiến độ, so sánh thành tích và tiếp thêm động lực cho chặng đường phía trước.

Là giải chạy trực tuyến, IAV Run cho phép runner tự do lựa chọn địa điểm và thời gian tập luyện, miễn là kết quả được ghi nhận qua ứng dụng vRace. Với một khoản phí tham gia 25.000 đồng cùng phần donate tự nguyện, runner có thể bắt đầu hành trình của mình. Sự linh hoạt này giúp giải mở rộng tới mọi đối tượng, từ cá nhân đến nhóm, ở thành thị hay vùng xa. Những cá nhân, đội nhóm xuất sắc sẽ nhận giải thưởng tiền mặt, huy chương từ ban tổ chức.

Ban tổ chức kỳ vọng mùa giải 2025 sẽ tiếp nối sức lan tỏa từ mùa đầu tiên, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người tham gia, mà còn xây dựng một cộng đồng yêu thể thao gắn kết, nhân ái. "Những thử thách sẽ thúc đẩy tinh thần bền bỉ, kiên trì, khơi gợi niềm vui chinh phục và niềm tin vào giá trị của sự sẻ chia", đại diện ban tổ chức nói.

vRace là nền tảng thể thao cho phép tổ chức các giải chạy, đi bộ và đạp xe hoàn toàn trên môi trường số. Sản phẩm do FPT Online phát triển, với mục tiêu đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng và doanh nghiệp, bất kể không gian, thời gian hay quy mô tổ chức.

Tính đến giữa năm 2025, vRace đã đạt 1 triệu người dùng định danh, 150.000 người dùng hàng tháng. Hơn 40 triệu km được ghi nhận cùng hơn 20.000 vật phẩm (áo, huy chương, chứng nhận) gửi đến người dùng khắp cả nước. Ứng dụng nhiều lần giữ vị trí top 1 App Store Việt Nam mảng Sức khỏe - Thể thao với hơn 40.000 đánh giá, trung bình 4.7/5 sao.

Hoài Phương