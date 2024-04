Giải chạy 'An Giang - Dấu chân huyền bí' miễn vé cáp treo cho runner

Khu du lịch Núi Sam sẽ tặng vé đi cáp treo miễn phí cho runner đăng ký tham gia giải chạy online 'An Giang - Dấu chân huyền bí' từ nay đến hết ngày 28/4.

Giải chạy online An Giang - Dấu chân huyền bí khởi động từ ngày 25/3, do khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam phối hợp với FPT Online tổ chức. Khi đăng ký tham gia trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace, runner được miễn phí vé đi cáp treo đến khu du lịch Núi Sam (Châu Đốc, An Giang). Riêng top 150 VĐV có thành tích tốt được tặng một đêm nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch tâm linh. Runner đăng ký tham gia tại đây.

Sự kiện nhằm mục đích quảng bá địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại miền Tây. Từ đó kích cầu du lịch, phát triển kinh tế địa phương. Theo ban tổ chức, số lượng người tham gia vào cộng đồng chạy bộ những năm gần đây tăng không ngừng. Kết hợp thi đấu, họ trải nghiệm văn hóa, du lịch khắp mọi miền. "Vì vậy việc lan tỏa hình ảnh khu du lịch qua chạy bộ là cách tiếp cận mới mẻ. Hơn nữa, giải online giúp runner tiết kiệm chi phí, linh động thời gian, không gian, vừa tạo thói quen chạy rèn luyện sức khỏe", đại diện BTC đánh giá.

Hệ thống cáp treo có tổng chiều dài gầm 1 km. Ảnh: Khu du lịch quốc gia núi Sam

Khu du lịch quốc gia núi Sam địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Châu Đốc, An Giang. Núi Sam cao 284m, quy tụ nhiều danh thắng nổi tiếng, đặc biệt là Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Hang...

Hệ thống cáp treo Núi Sam có tổng chiều dài 900 m, gồm 37 cabin, mỗi cabin có sức chứa 8 hành khách vận hành liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu lễ Bà Chúa Xứ của du khách thập phương. Nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách hành hương, đặc biệt vào các dịp lễ như đầu năm mới, cuối năm...

Sau khi viếng Miếu Bà chúa Xứ, du khách có thể ghé khu du lịch cáp treo núi Sam, trải nghiệm cảm giác cưỡi mây ngắm toàn cảnh Châu Đốc và đắm mình trong không gian Phật giáo thanh bình.

Hiện tại, giá đi cáp treo hai chiều là 150.000 đồng cho người lớn. Tuy nhiên, khi là runner giải An Giang - Dấu chân huyền bí, du khách sẽ được miễn vé. Giải mở cổng đăng ký miễn phí trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace, khuyến khích mọi đối tượng. Người tham gia chỉ cần kết nối ứng dụng Strava, Garmin với vRace để ghi nhận kết quả. Ban tổ chức không chấp nhận kết quả khi sử dụng máy chạy bộ. Độc giả quan tâm đăng ký tham gia tại đây.

Lan Anh