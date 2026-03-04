Giấc mơ làm cha mẹ vùi trong đổ nát

IranMòn mỏi tìm con suốt thập kỷ, vợ chồng Mohsen vừa chạm tay vào hy vọng nhờ thụ tinh ống nghiệm thì cuộc không kích bất ngờ đánh trúng bệnh viện, biến ước mơ của họ thành đống đổ nát hoang tàn.

Suốt nhiều năm qua, vợ chồng Mohsen và Firouzeh kiên trì tìm con. Gần đây, họ quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một phòng khám thuộc Bệnh viện Gandhi ở Tehran. "Các nhân viên y tế đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ vợ chồng tôi. Sau 10 năm mòn mỏi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy tia hy vọng", Middle East Eye hôm 3/3 dẫn lời Mohsen nói.

Nhưng hôm 1/3, ngày thứ hai trong chiến dịch ném bom khốc liệt của liên quân Mỹ - Israel nhắm vào Iran, một cuộc không kích đã đánh trúng bệnh viện tư nhân danh tiếng này. Các báo cáo cho thấy phòng khám hỗ trợ sinh sản tại đây đã chịu "thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng". Ông Mohammad Hassan Bani Asad, Giám đốc bệnh viện, cho biết một nhân viên bị thương nặng, xuất huyết não và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Một bức tường thạch cao bị đổ sập tại Bệnh viện Gandhi ở Tehran sau cuộc không kích ngày 1/3. Ảnh: Atta Kenare/AFP

"Giờ nghe tin khu vực thụ tinh ống nghiệm bị tấn công, chúng tôi cảm thấy như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa", Firouzeh chia sẻ. Cô hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng rõ số phận các mẫu bệnh phẩm của mình ra sao. "Không biết liệu bao nhiêu năm nỗ lực và hy vọng giờ đây có tan thành mây khói hay không", người phụ nữ tâm sự.

Phía Mỹ và Israel khẳng định các cuộc tấn công của họ nhắm vào bộ máy lãnh đạo, cùng hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran. Đến nay, nhiều quan chức cấp cao đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường, người dân Iran đang phải chứng kiến những đợt oanh tạc san phẳng nhiều nhà dân, tàn phá các bệnh viện, thậm chí là một trường tiểu học. Cung điện Golestan, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại Tehran, cũng bị hư hại sau các đợt tấn công.

Theo số liệu từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ, ít nhất 787 người đã thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại, trong bối cảnh các cuộc không kích nhắm vào hơn 150 thành phố trên khắp cả nước.

Negin, ở khu phố Shariati, Tehran, tận mắt chứng kiến một cuộc không kích đánh trúng bệnh viện quân đội gần đó. "Nó phát nổ ngay trước mắt chúng tôi. Tôi đã thấy những cảnh tượng mà nếu không trực tiếp chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin đó là sự thật", cô kể.

Negin đã tháo chạy khỏi khu vực đó trong sợ hãi nhưng tin rằng hàng chục người đã thiệt mạng trong đợt tấn công này. Người phụ nữ cho hay cách nhà cô hai con phố là trụ sở quân đội và tòa án. "Họ nhắm vào khu vực đó nhưng rất nhiều nhà dân nằm trên cùng tuyến phố cũng bị phá hủy hoàn toàn", Negin cho hay.

Ông Mohammad Raiszadeh, người đứng đầu Hội đồng Y khoa Iran, cho biết liên quân Mỹ và Israel đã tấn công ít nhất 10 trung tâm y tế trên khắp cả nước. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran, ông chỉ ra những điểm tương đồng giữa các đợt không kích vào hạ tầng y tế nước này với các cuộc tấn công dồn dập của Israel vào các bệnh viện trong chiến dịch tại Gaza. Ông cho biết không kỳ vọng nhiều vào phản ứng từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thuộc Liên Hợp Quốc hay các cơ quan quốc tế khác vì "bi kịch tại Gaza đã cho thấy các tổ chức này không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công nhắm vào bệnh viện và các trung tâm y tế".

Vụ oanh tạc vào Bệnh viện Gandhi đã gây ra những thiệt hại lớn và thu hút sự chú ý rộng rãi đến mức quân đội Israel đã phải đưa ra một tuyên bố chính thức. Phía quân đội cho rằng bệnh viện chỉ chịu "thiệt hại nhẹ và mang tính gián tiếp". Theo đó, mục tiêu mà họ thực sự nhắm tới là một cơ sở hạ tầng quân sự nằm gần tòa nhà này. Song các nhân viên tại bệnh viện lại đưa ra những lời kể hoàn toàn trái ngược.

Salmaz, một điều dưỡng tại bệnh viện trên, kể đang trong ca trực thì vụ nổ xảy ra. "Sức ép từ vụ nổ hất văng tôi vào góc phòng làm việc. Tòa nhà bắt đầu bốc cháy. Mọi người hoảng loạn la hét, tìm đường tháo chạy ra ngoài", cô nhớ lại.

Giữa cảnh hỗn loạn đó, Salmaz cùng các đồng nghiệp chỉ còn biết dồn sức sơ tán các bé sơ sinh đang nằm tại khoa. "Trong những giây phút kinh hoàng ấy, tâm trí chúng tôi không còn gì khác ngoài việc cứu các bé. Cả đời tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp đến thế. Nó cứ như chỉ có trong phim ảnh vậy", nữ điều dưỡng nói, cho biết đến giờ chưa hết bàng hoàng khi âm thanh kinh khủng đó vẫn văng vẳng bên tai.

Một bác sĩ chỉ ra những hư hại bên trong Bệnh viện Gandhi ở Tehran sau cuộc không kích ngày 1/3. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Nhiều tòa nhà dân cư và văn phòng làm việc cũng chịu chung số phận bị tàn phá trong các đợt oanh tạc. Quảng trường Niloufar tại Tehran là một khu vực khác chịu hư hại nặng nề. Khu phố này vốn nổi tiếng với những nhà hàng và tiệm bánh mì kẹp sầm uất. Vào mỗi dịp cuối tuần, nơi đây thường tấp nập những nhóm bạn trẻ tụ tập ăn uống và vui chơi. Nhưng giờ đây, trong mắt người dân địa phương, khu phố gần như không thể nhận ra được nữa.

Trên khắp Tehran, nỗi sợ hãi và lo âu hiện rõ trong nhịp sống thường nhật. Nhiều người chia sẻ họ chưa từng tin thành phố của mình lại phải hứng chịu những đợt tấn công từ nước ngoài khốc liệt đến thế.

Negin khẳng định quy mô của các đợt oanh tạc hiện tại không thể so sánh với những gì họ từng chịu đựng trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6, thời điểm Israel và Mỹ tấn công Iran lần gần nhất. "Tiếng nổ không bao giờ dứt", cô nói. "Lúc nào tôi cũng tự hỏi: Liệu đợt không kích tiếp theo có rơi trúng nhà mình không?"

Bình Minh (Theo Middle East Eye)