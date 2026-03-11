Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít

Từ 23h45 ngày 10/3, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng, dầu diesel đắt thêm 480 đồng ở mức 30.710 đồng một lít.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 2.080 đồng, lên 29.120 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng đắt thêm 1.350 đồng, có giá mới 26.570 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ dầu hỏa) tăng 480-3.380 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut lần lượt lên mức 30.710 đồng và 24.700 đồng. Riêng dầu hỏa giảm 2.710 đồng, còn 32.380 đồng một lít.

Tại kỳ điều hành này, lần đầu sau hơn 3 năm, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 29.120 + 2.080 Xăng E5 RON 92 26.570 + 1.350 Dầu diesel 30.710 + 480 Dầu hoả 32.380 - 2.710 Dầu mazut 24.700 + 3.380

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95 vẫn ở ngưỡng tương đương với tháng 7/2022. Thời điểm đó, giá xăng dầu biến động mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, dầu diesel cao nhất từ 2019.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới từ 7-9/3 chịu ảnh hưởng từ các thông tin như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục diễn ra. Các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực Vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.

Bên cạnh đó, tâm lý tích trữ nhiên liệu diễn ra ở hầu hết các quốc gia cũng khiến giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng mạnh so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 27% lên 147,5 USD. Tương tự, dầu diesel thêm 20%, dầu hỏa 4% và mazut 41%.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được điều hành theo Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành ngày 6/3. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.

Dù giá xăng dầu thế giới đang hạ nhiệt, giá bán lẻ trong nước tại kỳ điều hành hôm nay vẫn tăng do độ trễ của chu kỳ tính giá. Bởi giá cơ sở bán lẻ trong nước được tính neo theo giá thành phẩm trên thị trường Singapore (Platts Singapore) ngày 7-9/3. Giai đoạn này giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm thế giới vẫn ở mức cao, với dầu WTI vượt 114 USD, xăng RON 95 thành phẩm trên 147 USD...

Từ sáng 10/3, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm sau tuyên bố xung đột tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc của Tổng thống Trump. Hiện mỗi thùng RON 95 và dầu diesel tại thị trường Singapore giảm khoảng 20 USD, xuống còn lần lượt 127,2 USD và 160,4 USD. Các mức giá thấp này sẽ được tính vào giá cơ sở ở kỳ điều hành tiếp theo.

Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay ngày 11/3.

Trước đó, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trước mắt. Với lượng dầu thô này và bổ sung tới đây, ông ước tính nguồn cung xăng dầu đảm bảo tương đương 30-45 ngày tiêu thụ, tùy thuộc kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước và nhu cầu thị trường.

Ngoài nguồn cung, Chính phủ cũng sử dụng các công cụ thuế, phí để hỗ trợ thị trường. Hiện thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã hạ về 0%. Đây là giải pháp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng trong ngày 12/3. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng một lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.

Trước biến động thị trường nhiên liệu, Bộ Công Thương cho biết họ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân, xử nghiêm các vi phạm. Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đề xuất giải pháp bình ổn.

