Giá xăng tăng có đủ sức kích cầu xe điện?

Giá xăng tăng do căng thẳng Trung Đông đang thúc đẩy nhiều khách hàng chuyển sang xe điện, song vẫn cần thời gian để tạo thành xu hướng diện rộng.

Căng thẳng Trung Đông khiến eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu thô toàn cầu - bị phong tỏa, đẩy giá xăng tại nhiều nước leo thang. Tại Anh, Tổ chức ôtô RAC cho biết giá xăng trung bình tăng 9,5 pence kể từ chiến sự, lên 142,29 pence (1,9 USD) mỗi lít. Nhật Bản cũng ghi nhận giá xăng lên mức kỷ lục, ở 190,8 yen (1,2 USD) một lít.

Giá nhiên liệu tăng khiến các nhà sản xuất ôtô, đại lý và người sở hữu xe động cơ đốt trong lo lắng. Nhưng với Martin Miller, chủ đại lý xe điện cũ ở phía tây nam London, đây là cơ hội lớn. Hôm 14/3, ông có ngày kinh doanh bận rộn nhất sự nghiệp. "Chúng tôi đang bán xe rất nhanh", ông nói.

Theo dữ liệu của chính phủ Anh, tính đến ngày 16/3, giá xăng trung bình ở Anh tăng 7% mỗi lít kể từ cuối tháng 2 - thời điểm xảy ra xung đột Trung Đông. Các đại lý đang chạy đua bổ sung nguồn hàng khi họ tin rằng giá xăng vẫn còn tăng. Martin cho hay nhân viên của ông thu gom xe điện ở các cuộc đấu giá "một cách điên cuồng".

Một điểm sạc xe điện tại London, Anh vào ngày 19/10/2021. Ảnh: Reuters

Tại Đức, lượng truy cập liên quan đến xe điện trên trang web bán xe trực tuyến MeinAuto tăng 40% kể từ xung đột. "Các cuộc tư vấn của chúng tôi cho thấy nhiều người hiện tập trung hơn vào chi phí vận hành xe", công ty cho biết.

Sàn thương mại điện tử Carwow (Đức) cho biết giai đoạn ngày 2-12/3, có 66% khách hàng tìm kiếm xe điện, tăng từ mức 55% vào cuối tháng 2. Khảo sát 1.164 khách hàng ngày 12/3 của Carwow cho thấy 48% người dùng thừa nhận giá nhiên liệu tăng cao "sẽ ảnh hưởng đến quyết định cân nhắc mua xe điện hoặc hybrid".

Tại Mỹ, giá xăng trung bình tăng 27% kể từ cuối tháng trước, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA). Đầu tuần này, giá trung bình đạt 3,76 USD một gallon (0,99 USD một lít), cao nhất kể từ tháng 10/2023, theo GasBuddy.

Zach Xavier không muốn chờ đợi. Hôm 13/3, vợ chồng anh đã đến đại lý xe điện qua sử dụng Recharged ở Richmond, Virginia (Mỹ) để đổi chiếc SUV chạy xăng sang ôtô điện và sắm thêm chiếc khác nhỏ hơn. "Tôi đang cố gắng mua trước khi mọi người hoảng loạn", anh nói.

Dù một số khách hàng quyết định nhanh, giá xăng dầu tăng cao hiện chưa tạo ra hiệu ứng kích cầu cho xe điện trên diện rộng. Nền tảng CarGurus không ghi nhận thay đổi lớn trong các tìm kiếm về xe điện tại Mỹ. Tương tự, trang Edmunds cho biết tỷ lệ tìm kiếm ôtô điện trong tuần đầu sau chiến sự tại Trung Đông, chỉ tăng từ 20,7% lên 22,4%.

Các nhà phân tích cho rằng việc giá nhiên liệu tăng mạnh gần đây có thể không làm thay đổi đáng kể thói quen mua xe mới ngay lập tức. Ông Kevin Roberts, Giám đốc phân tích kinh tế và thị trường tại sàn giao dịch trực tuyến CarGurus, cho rằng người tiêu dùng phản ứng rất nhanh với giá xăng, nhưng thường giá phải đạt đến một con số nhất định. "Ngưỡng giá 4 USD mỗi gallon có thể là điểm cần theo dõi", ông nói. Ngày 18/3, giá xăng trung bình toàn quốc ở nước này đạt 3,84 USD mỗi gallon, theo Hiệp hội Ôtô AAA.

Tại thị trường Mỹ, các chuyên gia trong ngành cho rằng việc chuyển đổi mạnh sang xe điện khó xảy ra, trừ khi giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Doanh số bán ôtô điện chỉ chiếm 7,7% tổng doanh số xe mới năm ngoái. Tiêu thụ xe điện thậm chí giảm sau khi chính quyền Trump bãi bỏ ưu đãi thuế 7.500 USD.

Nghiên cứu từ Cox Automotive cho rằng hầu hết người tiêu dùng nước này cân nhắc chuyển sang xe điện hoặc xe hybrid nếu giá xăng đạt đến 6 USD một gallon. Còn trước mắt, giá nhiên liệu tăng chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến doanh số bán ôtô đốt trong, theo Stephanie Valdez-Streaty, Giám đốc phân tích của Cox.

"Bạn có thể tạm hoãn việc mua xe lúc này, trừ khi thực sự cần một chiếc ngay lập tức", bà Stephanie bình luận.

Phiên An (theo Reuters)