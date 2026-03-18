Giá xăng tại Nhật Bản lên kỷ lục

Giá xăng bán lẻ tại Nhật Bản lên mức cao nhất đến nay, khi xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng toàn cầu leo thang.

Ngày 18/3, Trung tâm Thông tin Dầu mỏ Nhật Bản cho biết tính đến ngày 16/3, giá xăng trung bình tại nước này là 190,8 yen (1,2 USD) một lít. Đây là mức cao kỷ lục.

Con số này tăng khoảng 18% so với một tuần trước đó. Giá xăng tại Nhật Bản đã đi lên tuần thứ 5 liên tiếp.

Một phụ nữ đang đổ xăng tại Chuo (Tokyo, Nhật Bản), ngày 15/3. Ảnh: Reuters

Chính phủ Nhật Bản dự định triển khai chương trình trợ giá nhằm giữ giá xăng bán lẻ quanh mức 170 yen một lít. Theo đó, từ ngày 20/3, khoản hỗ trợ 30,2 yen mỗi lít sẽ được cấp cho các nhà cung cấp nhiên liệu.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố biện pháp này. Khi đó, chính phủ dự báo giá xăng có thể vượt 200 yen một lít và họ phải dùng đến quỹ hỗ trợ. Tác động của biện pháp trợ giá dự kiến được phản ánh tại các trạm xăng sau khoảng 1-2 tuần.

Nhật Bản nhập khẩu khoảng 95% dầu mỏ từ Trung Đông, trong đó 70% được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Quốc gia này cũng là nước mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, với 11% nguồn cung đến từ khu vực trên.

Dù kho dầu dự trữ hiện tương đương 254 ngày tiêu thụ, nguồn LNG tại doanh nghiệp cũng đủ dùng trong 3 tuần, chính phủ của Thủ tướng Takaichi vẫn kích hoạt các biện pháp ứng phó cấp bách trước căng thẳng Trung Đông. Các biện pháp từng được chính phủ nước này thảo luận gồm hỗ trợ chi phí xăng và dầu diesel, cũng như hóa đơn điện, khí đốt cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Chính phủ Nhật Bản tuần trước cũng cam kết xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu, nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông với giá nhiên liệu tại nước này. Các nhà máy lọc dầu trong nước cũng được đề nghị sử dụng lượng nhiên liệu được xuất kho nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa.

Hà Thu (theo NHK, Reuters)