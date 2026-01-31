Giá vàng thế giới giảm gần 500 USD, bạc về dưới 90 USD

Sau khi ông Trump công bố ứng cử viên Chủ tịch Fed, giá vàng có phiên giảm mạnh nhất 43 năm, trong khi bạc mất giá nhiều nhất lịch sử.

Đóng cửa phiên giao dịch 30/1, giá vàng thế giới giao ngay giảm 487 USD xuống 4.889 USD một ounce. Như vậy, giá đã giảm tới 9,5% từ sau khi lập đỉnh 5.594 USD phiên trước đó.

Trong phiên cuối tháng, kim loại quý này có thời điểm xuống 4.700 USD. Đây cũng là phiên tệ nhất của vàng kể từ năm 1983.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi chạm 5.600 USD. Đồ thị: Kitco

Giá bạc cũng mất 30 USD, xuống 85 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm xuống 75 USD. Đây cũng là phiên mất giá mạnh nhất lịch sử của bạc, theo hãng dữ liệu tài chính LSEG.

Giá bạch kim và palladium giảm lần lượt 10% và 15%. Hiện hai kim loại quý này có giá 2.215 USD và 1.682 USD.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh. Các yếu tố châm ngòi cho bán tháo gồm lực bán chốt lời, Mỹ công bố ứng viên Chủ tịch Fed mới và sự dịch chuyển dòng vốn, Suki Cooper - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Standard Chartered Bank nhận định.

"Từ diễn biến đồng USD phục hồi đến kỳ vọng về lợi suất thực, sự kết hợp của các yếu tố này đang kích hoạt việc bán chốt lời", bà cho biết.

Dollar Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn - đã hồi phục từ đáy 4 năm tuần này. USD tăng giá khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua ngoài Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 30/1 đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh vào chức Chủ tịch, để kế nhiệm Jerome Powell sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5. Sự lựa chọn này giúp xoa dịu lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed thời gian qua.

Dù vậy, tháng này, giá vàng vẫn tăng 13%. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp kim loại quý này tăng giá.

"Tháng 1/2026 đã khép lại và sẽ được ghi nhận là tháng biến động mạnh nhất trong lịch sử thị trường kim loại quý", Nicky Shiels - trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP viết trong một báo cáo.

Bà cho rằng mức 4.600 USD một ounce đối với vàng, 80 USD với bạc và 2.000 USD cho bạch kim là các mốc hợp lý khi giá giảm. Shiels tin rằng giá cần xuống các mốc này để thiết lập lại quỹ đạo tăng ôn hòa hơn.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)