Giá USD thế giới thấp nhất 4 năm

Sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp, đôla Mỹ càng chịu sức ép khi Tổng thống Donald Trump không tỏ ra lo ngại về diễn biến này.

Sáng 28/1, Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đôla Mỹ với rổ 6 tiền tệ lớn - có thời điểm xuống 95,56 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022.

Sự suy yếu này kéo giá euro lên 1,2 EUR đổi một USD, lần đầu tiên kể từ năm 2021. Giá đôla Australia lên cao nhất 3 năm so với USD. Giá yen - đồng tiền nổi tiếng an toàn - cũng bật tăng sau khi xuống thấp vài phiên qua, hiện giao dịch ổn định trong phiên châu Á tại 162,7 JPY một USD.

Diễn biến Dollar Index trong một năm qua. Đồ thị: Market Watch

Giới phân tích cho rằng đà giảm của USD tăng tốc sau bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 27/1, trả lời câu hỏi của báo giới rằng liệu USD có đang giảm quá nhiều gần đây, ông Trump cho biết: "Không, tôi nghĩ rằng đồng đôla đang diễn biến rất tốt".

Trước đó, USD đã ghi nhận mức giảm 3 ngày mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái - thời điểm ông công bố thuế đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại. Thị trường gần đây lo ngại về chiến lược ngoại giao của ông Trump với đảo Greenland, và tín hiệu Mỹ sẵn sàng giúp Nhật Bản hỗ trợ đồng yen.

"Giới chức thường sẽ tìm cách kiềm chế các biến động tiền tệ đột ngột. Nhưng khi Tổng thống thể hiện sự thờ ơ hoặc thậm chí ủng hộ diễn biến hiện tại, nhóm bán USD càng có thêm động lực", Steve Englander - Giám đốc nghiên cứu tiền tệ nhóm G10 tại Standard ⁠Chartered nhận định.

Năm ngoái, USD đã mất giá hơn 9%, mức thấp nhất kể từ năm 2017. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân là các chính sách ngoại giao và chi tiêu của ông Trump, cùng nỗ lực công kích tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Đồng đôla yếu phần nào giúp giá vàng thế giới tăng tốc. Giá hiện lên kỷ lục 5.239 USD một ounce. Dầu thô Mỹ cũng vượt mốc trung bình 200 ngày lần đầu tiên trong 6 tháng, hiện lên mức 62,5 USD một thùng.

Ở thị trường trong nước, giá giao dịch USD tại Vietcombank sáng nay quanh 25,890 - 26,280 đồng. Mức này giảm 50 đồng mỗi chiều mua bán so với hôm 27/1.

Hà Thu (theo Reuters)