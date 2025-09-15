Mỗi tháng tôi mua một chỉ vàng, cần tiền gấp đem bán có phải đóng thuế?

Tôi đều đặn mua vàng để dành mỗi tháng, như vậy có phải là 'đầu cơ'?

Tôi là một nhân viên văn phòng, ngoài tiền lương, mỗi tháng không có thu nhập đáng kể nào khác. Mỗi tháng, sau khi trả tiền nhà và các chi phí sinh hoạt khác, tôi trích tiền ra mua môt chỉ vàng để dành.

Gần đây, tôi có đọc thông tin đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng để hạn chế đầu cơ.

Tôi thắc mắc là việc mỗi tháng tôi mua một chỉ, khi nào công ty có thưởng thêm như lễ, Tết thì tôi mua nhiều hơn, tối đa chỉ 5 chỉ, làm của để dành thôi.

Nếu đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng, với trường hợp của tôi, khi cần tiền gấp, tôi đem bán có phải chịu thuế không? Và làm sao để phân biệt giữa tiết kiệm và đầu cơ?

Thực tế, thuế là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa từng được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới chuyên môn cho rằng việc đánh thuế vàng có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán - bất động sản. Phương sách này cũng giúp để chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua vàng sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên sự biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Minh