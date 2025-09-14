Chính phủ: Đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng để hạn chế đầu cơ

Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi phải quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ.

Tại Nghị quyết 278 ngày 13/9 về công tác xây dựng pháp luật tháng 9, Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Việc này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Chỉ đạo này của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng biến động liên tục trong những tuần qua. Vừa qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm được các thương hiệu bán vượt mức kỷ lục 135 triệu đồng một lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng.

Thực tế, thuế là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa từng được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới chuyên môn cho rằng việc đánh thuế vàng có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán - bất động sản. Phương sách này cũng giúp để chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua vàng sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên sự biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Trước đó, tại công điện 159, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu xử lý nghiêm thao túng, găm hàng đẩy giá trên thị trường vàng. Từ 9/9, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Tài chính, Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan.

Người dân mua vàng tại một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh, dịp vía Thần Tài, tháng 2/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài đưa giao dịch mua bán vàng vào đối tượng chịu thuế, Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các luật liên quan như Luật Đất đai, Chứng khoán, Bảo hiểm xã hội, công nghệ cao... Việc sửa luật cũng cần đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, đủ, kịp thời, bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Cơ quan soạn thảo cần rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế. Đồng thời, biểu thuế lũy tiến cần được hoàn thiện theo phương án 2 như Bộ Tài chính đã báo cáo.

Chính phủ lưu ý đánh giá kỹ tác động với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, các quy định cũng cần theo hướng tăng phân cấp, phân quyền, trong đó nêu rõ Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Phương Dung