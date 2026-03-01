'Trị đau đầu' cho người ở trọ 4,5 triệu đồng có 17 cây vàng

Chưa nhiều tiền thì mua vàng tích lũy, khi đủ tiền mua mảnh đất ở xa thì mua và lại bắt đầu tích vàng.

"Thiệt ra bạn tác giả đang 'tiếc' 17 cây vàng, suốt bao nhiêu năm nay bạn ôm nó trong người cứ như người bạn, giờ bán nó đi bạn cứ nghĩ là bạn mất nó nhưng bạn quên là bạn có được người bạn mới là căn hộ. Tôi là một người đã từng giữ vàng xin được chia sẻ như vậy".

Độc giả nickname nguyenphantrongkhoi "bắt mạch" cơn bệnh đau đầu của người ở trọ 4,5 triệu đồng có 17 cây vàng như trên, trả lời cho câu hỏi nên tiếp tục giữ vàng cho chắc ăn, hay chấp nhận "chia tay" khoản tích lũy nhiều năm để đổi lấy một căn hộ.

Trong bài viết trước, nỗi đau đầu của người ở trọ 4,5 triệu đồng có 17 cây vàng, tác giả chia sẻ sau gần 20 năm đi làm, tích lũy được 17 cây vàng nhưng vẫn ở trọ, chưa dám bán vàng ra để mua nhà. Sau bài viết, nhiều độc giả đã tư vấn cho tác giả.

Độc giả nickname tuannguyen.consultant1 đặt ra câu hỏi cốt lõi: "Quan trọng nhất vẫn là định hướng của gia đình tác giả trong 3-5 năm tới là gì? Tiếp tục ở lại và phát triển ở TP HCM hay là về quê?

Tác giả phải biết được định hướng của mình rồi thì mới tính tiếp được các kế hoạch sắp tới. Nếu vẫn ở lại TP HCM thì tính toán thu nhập và chi tiêu hiện tại của gia đình ở TP HCM như thế nào rồi lựa chọn khu vực mua nhà phù hợp là được.

Ông bà ta vẫn hay nói 'an cư rồi mới lạc nghiệp' nên còn lại là tùy vào sự lựa chọn của bạn".

Một hướng đi khác được nickname Seven Love gợi ý: "So với vàng thì đất lên nhanh hơn nhiều lần, ý tác giả muốn vừa có nhà vừa giữ được 17 cây vàng. Mấy người bạn tôi làm cách khác thấy cũng hợp lý: Nếu chưa đủ thì vay thêm tiền mua nhà, ở một thời gian ngắn (để có cảm giác nhà của mình và mình là người đầu tiên ở) rồi cho thuê, tiền ấy trả tiền thuê nhà và tiền vay.

Sau vài năm nhà hoàn toàn là của mình và không phải cày cuốc quên ngày đêm. Cách này áp dụng với những người có một số vốn sẵn".

Ở góc nhìn tâm lý, nguyenthanhphat nhấn mạnh: "Được này thì phải chịu thiệt cái khác, chứ bạn mãi tâm lý chắc ăn và an toàn thì dù có tài sản mà chỉ mãi sống 'khổ' thôi.

Đôi lúc cái quá khứ nghèo khó thiếu thốn đã ăn sâu vào tâm trí (tiềm thức) đã giới hạn suy nghĩ của bản thân, làm mình sống mòn lúc nào cũng không biết.

Khép lại chương cũ là tích lũy vàng, mở ra chương mới là sống 'tốt' với căn nhà của riêng mình, thiếu thì vay mượn một chút rồi làm trả dần. Thời điểm này giá vàng đang tốt thì bán ra từ từ cũng được, và khi bán rồi thì đừng có tiếc, vì căn nhà cũng tăng giá mà.

Khi có nhà rồi, niềm vui an cư sẽ giúp tâm trạng phấn chấn, để công việc tốt hơn, sẽ có tích lũy nhiều hơn".

Trong khi đó, Chiều Thứ Sáu lại nhìn vấn đề thuần túy dưới góc độ tài sản: "Nếu giữ vàng và giữ bất động sản BĐS thì tôi chọn giữ BĐS. Nội thất thì làm đơn giản, mua thanh lý dùng cũng được, có tiền mua mới sau.

Khi bạn mua nhà thì bạn không còn vàng nhưng có nhà, nếu có vấn đề cần tiền bạn có thể vay. Nếu có việc cần số tiền quá lớn thì lại bán nhà, có mất mát gì đâu so với tình trạng hiện tại.

Khi không làm gì, vàng chỉ là cục kim loại, chỉ nên tích trữ thay cho gửi tiết kiệm. Vàng có giá trị khi bạn bán nó đi, còn lãi hay lỗ vẫn chỉ là ảo chừng nào bạn vẫn cầm vàng.

Hôm nay giá có thể là 180 triệu đồng một lượng, nhưng tháng sau có khi chỉ còn 150 triệu đồng một lượng thì sao. Nếu vàng tăng nữa thì BĐS cũng sẽ tăng theo. Hơn nữa cầm vàng cũng lo mất mát, cất két cũng sợ mất. Nên mua nhà bạn ạ".

Độc giả Hoàng Minh đưa ra những con số cụ thể để người đọc dễ hình dung: "Thực ra vàng tăng cũng ngang đất, nên ít tiền thì mua vàng tích, khi đủ mua mảnh đất ở xa thì mua đất và lại bắt đầu tích vàng. Sau khi mua được 3-5 mảnh ở xa thì bán đi mua đất trung tâm.

Với trường hợp của tác giả thì có hai lựa chọn:

Thứ nhất, bán vàng đi mua một căn nhà ở tỉnh hoặc ven Sài Gòn cho thuê 5-10 triệu (cái này cũng phải nghiên cứu và tìm kiếm) nếu không muốn vay nợ.

Thứ hai, bán vàng đi mua nhà ở xa chút. Có nhà và đi trọ là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, các con được sống trong căn nhà của mình sẽ tự tin hơn".

Hữu Nghị tổng hợp