Nỗi đau đầu của người ở trọ 4,5 triệu đồng có 17 cây vàng

Nếu bán vàng ra có lẽ vừa đủ tiền mua căn hộ chung cư ở xa. Nhưng an cư thì vỡ quỹ dự phòng.

Tôi đi làm, lúc mới ra trường lương chỉ 3,5 triệu đồng. Khi đó, chuyện mua nhà hay mua ôtô là điều xa xỉ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi tháng dư bao nhiêu thì để dành bấy nhiêu nên tôi chọn mua vàng.

Gần 20 năm đi làm, hai vợ chồng dành dụm được 17 cây vàng. Nếu quy ra tiền hiện tại, con số ấy tương đương khoảng 3 tỷ đồng. Một thành quả không nhỏ so với xuất phát điểm của chúng tôi.

Nhưng nghịch lý là đến giờ, chúng tôi vẫn ở trọ với giá 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều đêm vợ chồng bàn tính với nhau chuyện mua nhà, nhưng một căn chung cư ở thành phố cũng đã hơn 3 tỷ đồng, muốn mua thì phải vay thêm. Mà vay thì lại sợ áp lực trả nợ tuổi trung niên.

Nếu chọn chung cư xa trung tâm, số tiền 17 cây vàng có thể vừa đủ. Nhưng mua xong là sạch tiền, tiền mua nội thất còn chưa có nói gì đến quỹ dự phòng thế nên giờ vợ chồng tôi cứ giữ lấy số vàng này mà thôi.

Mỗi năm đến ngày vía Thần Tài, tôi thấy cảnh người xếp hàng mua vàng. Năm nay tôi thấy nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tích lũy. Tâm lý chung rất dễ hiểu rằng vàng là tài sản hữu hình, chống trượt giá. Trong một bối cảnh kinh tế nhiều biến động, người ta tìm đến thứ gì đó mang lại cảm giác an toàn.

Tôi từng nghĩ như vậy. Và quả thật, nhờ vàng mà chúng tôi có một khoản tài sản đáng kể hôm nay. Nhưng câu hỏi tôi bắt đầu tự đặt ra là: Tích lũy để làm gì?

Nếu mục tiêu là an toàn, vàng đã làm tốt vai trò đó. Nhưng nếu mục tiêu là nâng chất lượng sống có một căn nhà ổn định, chấm dứt cảnh chuyển trọ, thì 17 cây vàng đang nằm yên trong két sắt lại trở thành một dạng tài sản ngủ quên.

Nhiều người thường so sánh gửi tiết kiệm hay mua vàng? Thực tế, số đông gửi tiết kiệm để lấy lãi tiêu dùng ngắn hạn, còn mua vàng để phòng thân dài hạn. Nhưng rất ít người đủ kiên nhẫn giữ nguyên một khoản tiền suốt 10-20 năm chỉ để chờ tăng giá. Phần lớn chúng ta, khi có tiền nhàn rỗi, sẽ dùng vào những việc trước mắt.

Tôi may mắn vì giữ được kỷ luật đó. Nhưng đến lúc này, tôi lại băn khoăn vì tài sản tích lũy hiện tại chỉ để cất giữ chứ chưa phục vụ được mục tiêu lớn của đời sống mỗi người là mua nhà. Tôi đã giữ an toàn cho tài sản còn chuyện an cư thì chưa.

Có lẽ nếu xin một lời khuyên, tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất lúc này mà nhiều bạn đưa ra là cố bám trụ làm việc thêm vài năm rồi về quê xây nhà với số tiền bán vàng mà thôi, không biết như vậy có đúng không?

Nghĩa