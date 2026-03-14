Giá tiền ảo Pi tăng 50% sau giai đoạn lao dốc

Giá Pi Network tăng 50%, khiến cộng đồng tiền ảo sôi động trở lại, dù còn xa mức đỉnh, trong bối cảnh dự án tròn 7 năm tuổi.

Pi Network ra đời ngày 14/3/2019. Theo dữ liệu trên sàn giao dịch tiền số Bitget, giá Pi được ghi nhận tăng mạnh từ ngày 12/3, từ 0,2 lên 0,3 USD mỗi đồng, tương ứng mức 50%. Nếu tính từ "đáy" 0,13 USD hồi tháng 1, giá Pi đã tăng hơn 130%, dù được đánh giá khó lập lại đỉnh 3 USD năm ngoái.

Đây cũng là một trong những đợt tăng mạnh nhất của Pi từ khi dự án "mở mạng" vào tháng 2/2025, khiến nhiều người tỏ ra lạc quan. Hoàng Anh, quản trị viên nhóm Facebook về Pi Network với hơn 200.000 thành viên, cho biết các chủ đề thảo luận tăng 300% so với tuần trước.

"Việc tăng giá diễn ra sau khi sàn tiền số Kraken thông báo niêm yết Pi Network", Hoàng Anh giải thích. "Dự án cũng đưa ra một số thông tin tích cực, như cập nhật giao thức mới cho mạng lưới Pi Node, hay áp dụng AI vào một số chức năng".

"Giá Pi tăng không nhiều, nhưng là tín hiệu đáng mừng, cho thấy đội ngũ đứng sau vẫn nỗ lực duy trì phát triển", Văn Thanh, một người chơi trong nhóm, bình luận.

Giá Pi hiển thị trên ứng dụng sàn giao dịch Bitget. Ảnh: Vĩnh Khang

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thận trọng. "Pi tăng vì niêm yết trên Kraken, nhưng đây là sàn tiền số nhỏ, đà tăng sẽ không được lâu", tài khoản Minh Vũ bình luận. "Không nên Fomo (tâm lý sợ bị bỏ lỡ), cần đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ những cải tiến của đội ngũ cốt lõi dự án PCT".

Theo ông Ignacio Aguirre Franco, Giám đốc marketing của Bitget, đợt tăng giá mạnh cho thấy Pi Network vẫn nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng, đặc biệt là khi dự án đã có hơn 60 triệu tài khoản tham gia và hơn 10 triệu tài khoản đã xác thực danh tính (KYC). Tuy nhiên, ông đánh giá hệ sinh thái của dự án chưa hoàn thiện, thanh khoản và cơ chế giao dịch chưa thực sự rõ ràng ở quy mô toàn cầu.

Lịch sử thị trường tiền mã hóa cho thấy nhiều dự án từng tăng giá nhanh nhờ hiệu ứng cộng đồng nhưng sau đó biến động mạnh khi kỳ vọng không được đáp ứng. "Vì thế, dù đà tăng có thể tạo ra tâm lý lạc quan, người dùng nên theo dõi thêm các yếu tố như tiến độ phát triển mạng lưới, mức độ chấp nhận của thị trường và chính sách khi đưa ra quyết định tài chính", ông Franco nói với VnExpress.

Pi Network tăng giá đúng dịp kỷ niệm 7 năm ra đời. Dự án chọn Ngày của Pi (14/3) làm cột mốc và thường có một số công bố lớn thường niên. Dù "mở mạng" từ tháng 2/2025, Pi Network bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), chưa công khai nguồn mở, còn đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ, thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.

Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo giá Pi có thể giảm mạnh thời gian tới vì nguồn cung tăng do dự án liên tục mở khóa lượng token lớn hàng ngày. Pi Network có tổng cung 100 tỷ token và hiện nguồn cung lưu hành đạt 9,7 tỷ token, tăng mạnh so với mức hơn 8,3 tỷ ghi nhận tháng 1 và 8,82 tỷ token hồi tháng 2.

Pi Network hiện được niêm yết trên OKX, Gate, Bitget và một số sàn có khối lượng giao dịch nhỏ hơn. Đầu năm ngoái, Ben Zhou, CEO sàn Bybit, từng từ chối niêm yết và gọi dự án là "trò lừa đảo". Cuối năm 2025, 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc cũng cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".

Vĩnh Khang