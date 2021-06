Giá nhà phố xây sẵn leo thang

TP HCMNhiều dự án nhà phố, shophouse vẫn tăng giá 500 triệu đến hàng tỷ đồng một căn bất chấp đợt dịch mới bùng phát.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, giá nhà phố xây sẵn tại Thành phố Thủ Đức (thuộc khu Đông TP HCM) và quận Bình Tân (thuộc khu Tây Sài Gòn) tăng giá đều và có xu hướng leo thang trong vòng 6-9 tháng qua.

Cụ thể, một dự án nhà phố liên kế xây sẵn dọc theo trục Quốc lộ 13, Thành phố Thủ Đức, khi bàn giao tháng 12/2020 có giá 21,5 tỷ đồng, nay được chào bán trên thị trường thứ cấp 26 tỷ đồng một căn, tức tăng giá 21% trong vòng 6 tháng.

Nằm gần sông Sài Gòn, các căn shophouse mặt tiền chiều ngang 12 m, thuộc nhóm nhà phố thương mại cao tầng, tọa lạc trên bán đảo Hiệp Bình Phước bàn giao nhà hồi tháng 10/2020 có giá 26 tỷ đồng một căn hiện cũng được chào bán 33 tỷ đồng. Giá bán tháng 6 đang chênh với giá gốc 7 tỷ đồng một căn, tức tăng giá 27% sau 9 tháng bàn giao nhà.

Trong khi đó, nhà phố trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM bán những căn cuối cùng vào tháng 10/2020, giá sơ cấp chủ đầu tư chào lần đầu ra thị trường là 7 tỷ đồng một căn hoàn thiện mặt ngoài, diện tích đất 50 m2, quy mô xây dựng một trệt, một tầng lửng, 2 lầu và sân thượng. Hiện nay giá thứ cấp nhà đầu tư mua đi bán lại đã vọt lên 7,5 tỷ đồng một căn, tức tăng 500 triệu đồng một căn sau 8 tháng. Dự án này cũng bước vào giai đoạn bàn giao nhà.

Một dự án shophouse xây sẵn tọa lạc tại TP Thủ Đức. Ảnh: Trung Tín.

Điểm chung của dòng sản phẩm này là các công trình đã hoàn thiện, thậm chí đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn chỉnh (sổ hồng), kết nối giao thông thuận tiện, có thể vào ở ngay hoặc khai thác làm mặt bằng kinh doanh.

Tuy nhiên, đáng chú ý là giá bán nhóm sản phẩm nhà phố xây sẵn trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng cao, giá thuê loại nhà này hiện nay khá rẻ và kén khách giữa mùa dịch.

Cụ thể, các căn shophouse tại Thủ Đức tuy có giá bán 33 tỷ đồng nhưng giá cho thuê chỉ ở mức 45 triệu đồng một tháng. Còn nhà phố tại quận Bình Tân giá 7,6 tỷ đồng một căn, giá thuê cũng chỉ 15 triệu đồng một tháng. Hiệu suất từ việc cho thuê nhà phố xây sẵn hiện đã giảm một nửa so với giai đoạn 2019, tức trước thời điểm Covid-19 bùng phát đến nay.

Báo cáo của DKRA Việt Nam về thị trường bất động sản giữa làn sóng Covid-19 mới cũng xác nhận, trong tháng 5, nhóm sản phẩm nhà phố, biệt thự xây sẵn tại TP HCM có nguồn cung và thanh khoản lao dốc so với tháng 4, song giá bán vẫn neo cao, thậm chí tăng đáng kể giữa đợt dịch mới.

Đơn vị này dự báo, dù thị trường có sức mua yếu dần và trầm lắng trong tháng 5, đà tăng giá của nhóm nhà phố, biệt thự xây sẵn tại Sài Gòn có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới do nguồn cung hạn chế. Dữ liệu thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn của đơn vị này cho thấy TP HCM có nguồn cung rất ít, xếp sau các tỉnh vệ tinh lân cận như: Đồng Nai, Long An và Bình Dương.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á xác nhận, nhóm tài sản gắn liền với đất, loại hình nhà phố xây sẵn đã có sổ đỏ vẫn tăng giá trong 6-12 tháng qua bất chấp diễn biến khó lường của các đợt dịch lên thị trường địa ốc.

Nguyên nhân loại nhà liền thổ này vẫn tăng giá, theo ông Hạnh, là nguồn cung hạn chế trong khi tính an toàn về mặt pháp lý rất cao do đã có sổ hồng, là kênh trú ẩn an toàn cho giới đầu tư có dòng vốn trung và dài hạn.

Ông Hạnh phân tích thêm, đại dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp và tác động mạnh đến nhu cầu dịch chuyển dòng tiền của người dân cũng như nhà đầu tư cá nhân. Thời điểm dịch bệnh như hiện nay, các nhà đầu tư tổ chức có thể tranh thủ thâu tóm quỹ đất hoặc tiếp cận các tài sản thương mại quy lô lớn với giá cạnh tranh theo hình thức mua sỉ lô lớn vì nguồn vốn dồi dào.

Ngược lại, đối với nhà đầu tư cá nhân, do dòng tiền có quy mô hạn chế hơn, phù hợp với hình thức mua lẻ, giá cao hơn mua sỉ. Nhóm nhà đầu tư cá nhân sẽ chọn bất động sản liền thổ quy mô nhà ở để tích lũy hoặc tìm kênh trú ẩn cho dòng vốn.

Ông Hạnh dự báo trong 6-12 tháng tới, giá nhà phố xây sẵn nhiều khả năng tiếp tục xu hướng đi lên do giá vật liệu xây dựng tăng, chi phí đất ngày càng lớn. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm loại nhà liền thổ này tại TP HCM tiếp tục kéo dài cũng khiến giá bán tài sản đội lên do vị thế độc quyền.

Trung Tín