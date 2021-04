Đồng Nai thành thủ phủ biệt thự, nhà phố

Quý I, Đồng Nai có nguồn cung biệt thự, nhà phố dẫn đầu vùng TP HCM (các tỉnh Đông Nam Bộ và Long An) với thanh khoản vượt trội.

Báo cáo thị trường bất động sản TP HCM và vùng phụ cận của DKRA Việt Nam cho biết, Sài Gòn đang tụt lại phía sau so với đối thủ láng giềng về lượng nhà phố, biệt thự chào bán quý I. Xét tổng nguồn cung và sức tiêu thụ nhà phố, biệt thự xây sẵn tại thị trường Đồng Nai đều dẫn đầu 5 tỉnh, vượt qua TP HCM, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, rổ hàng nhà phố, biệt thự chào bán tại Đồng Nai ghi nhận trong quý đầu năm đạt 1.623 căn, gấp 4,7 lần TP HCM, gấp 67,6 lần Long An trong bối cảnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu gần như khan hiếm nhà liền thổ xây sẵn (chưa chào bán sản phẩm nào đáng kể). Về thanh khoản, Đồng Nai giao dịch thành công 438 căn nhà phố và biệt thự. Với lượng sản phẩm bán được, tỉnh có thanh khoản dẫn đầu phân khúc này so với các đối thủ láng giềng thuộc vùng TP HCM.

Theo đánh giá của DKRA, nguồn cung nhà phố, biệt thự xây sẵn tại Đồng Nai nhiều khả năng vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản liền thổ TP HCM và vùng phụ cận. Điểm mạnh thu hút giới đầu tư của thị trường này là giá nhà phố, biệt thự đang ở mức cạnh tranh so với TP HCM.

Hiện giá chào bán mỗi m2 nhà liền thổ tại TP HCM cao nhất ở ngưỡng phổ biến 94,5 triệu đồng, trong khi đó, Đồng Nai có giá nhà phố, biệt thự xây sẵn cao nhất đạt 66,3 triệu đồng một m2 (bao gồm cả đất và nhà, đã có thuế giá trị gia tăng - VAT). Sự phát triển bùng nổ của hạ tầng tại Đồng Nai nhằm tăng kết nối vùng với TP HCM và các tỉnh lân cận cũng là một điểm cộng khiến địa phương này hút dòng tiền đầu tư vào các loại hình bất động sản liền thổ. Khách mua nhà liền thổ tại Đồng Nai đa phần đến từ TP HCM.

Một góc dự án biệt thự xây sẵn tại Đồng Nai. Ảnh: Phước Tấn.

Trước đó, báo cáo thị trường nhà phố, biệt thự xây sẵn của Savills Việt Nam cũng thừa nhận nguồn cung và thanh khoản phân khúc nhà liền thổ xây sẵn tại TP HCM trong 3 tháng đầu năm đang lao dốc, giảm lần lượt 60- 69% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân thanh khoản lao dốc là do giá các tài sản này hiện ở mức quá cao (nhiều sản phẩm nhà phố, đặc biệt là biệt thự tồn kho trị giá hàng triệu USD một căn). Thêm vào đó nguồn cung nhà gắn liền với đất xây sẵn tại TP HCM đang bị hạn chế dự án mới cũng khiến nhà đầu tư ít có sự lựa chọn hơn các tỉnh láng giềng.

Khảo sát của VnExpress, đến cuối quý I/2021, hầu hết ông lớn bất động sản trong lẫn ngoài nước đều đã có mặt tại thị trường Đồng Nai với hàng loạt các dự án quy mô đại đô thị. Hiện nay dòng sản phẩm chủ lực của nhà phố biệt thự tại Đồng Nai thường phát triển các dự án ven sông với giá chỉ bằng một nửa so với các sản phẩm cùng phân khúc tại TP HCM. Ngoài ra các diễn biến tích cực của dự án hạ tầng sân bay quốc tế Long Thành cũng khiến một lượng lớn các nhà phát triển bất động sản TP HCM đổ về Đồng Nai gom quỹ đất và chuẩn bị dự án nhà liền thổ trong những năm tới.

Bên cạnh đó, một nhân tố mới của thị trường bất động sản liền thổ TP HCM và vùng phụ cận trong quý đầu năm 2021 là Long An đang vươn lên trở thành thủ phủ đất nền của các tỉnh vệ tinh Sài Gòn. Quý I, Long An dẫn đầu thị trường về nguồn cung (chiếm 65%) và lượng tiêu thụ (chiếm 67%) toàn thị trường (5 tỉnh). Ở phân khúc đất nền, TP HCM không có bất cứ dự án mới nào và bị các tỉnh vệ tinh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu vượt qua.

So với hai tỉnh láng giềng Đồng Nai và Long An, thị trường nhà phố, biệt thự xây sẵn và đất nền TP HCM đang có thị phần giảm dần đều trong vòng 2-3 năm qua. Theo các chuyên gia bất động sản, dựa trên quy hoạch và định hướng phát triển nhà ở của TP HCM ưu tiên phát triển nhà cao tầng trong vòng 10 năm tới, chung cư cao tầng nhiều khả năng trở thành xu hướng nhà ở chủ đạo tại đô thị này trong tương lai. Khẩu vị đầu tư bất động sản liền thổ vì vậy sẽ dần dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven, phụ cận và vệ tinh của Sài Gòn.

Trung Tín