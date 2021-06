Đất nền, nhà phố trầm lắng

Tháng 5, cao điểm dịch bệnh bùng phát, thanh khoản đất nền, nhà phố, biệt thự tại TP HCM và các tỉnh vùng ven giảm 60-67%.

DKRA Vietnam vừa công bố thị trường đất nền tại TP HCM và 4 tỉnh lân cận (Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) trong tháng 5 với lượng tiêu thụ giảm 60,3% so với tháng trước.

Các khu vực này ghi nhận có tổng cộng 8 dự án mở bán, trong đó 7 dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo và duy nhất một dự án được mở bán mới. Nguồn cung toàn thị trường đất nền trong tháng qua đạt 1.039 sản phẩm, giảm 27% so với tháng 4. Lượng tiêu thụ khiêm tốn, chỉ bán được 439 sản phẩm, giảm 60,3% so với tháng trước.

Sài Gòn và Bình Dương không có sản phẩm đất nền nào mở bán trong tháng qua. Riêng Long An đang dẫn đầu nguồn cung đất nền và trở thành vựa đất nền của thị trường TP HCM và các tỉnh phụ cận.

Đơn vị này cho biết, thị trường nhà phố, biệt thự suốt tháng 5 cũng có thanh khoản sa sút so với tháng 4. Tổng nguồn cung nhà phố biệt thự xây sẵn tại TP HCM và các tỉnh vùng ven ghi nhận 3 dự án mới và 6 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường 1.263 căn, giảm 32% so với tháng trước. Dù nguồn cung đã điều chỉnh xuống thấp hơn do tác động của dịch bệnh, sức tiêu thụ lại rất khiêm tốn, chỉ bán được khoảng 308 căn, thanh khoản nhà phố, biệt thự giảm 67% so với tháng 4.

Trong khi đó, khảo sát mới nhất của kênh Batdongsan xác nhận, thị trường tài sản gắn liền với đất trên các sàn online trầm lắng suốt tháng 5 khi đợt dịch mới bùng phát trở lại.

So với tháng 4, đất nền là loại hình bất động sản bị ảnh hưởng lớn nhất khi dịch diễn biến phức tạp, với mức độ quan tâm (đại diện cho nguồn cầu) giảm 19% chung cho toàn thị trường. Đây cũng là mức giảm của thị trường TP HCM và Hà Nội. Địa bàn có mức độ quan tâm trên các chợ trực tuyến giảm sâu nhất là tâm dịch Bắc Giang (giảm 49%). Trong khi đó chỉ số thể hiện nhu cầu thị trường đất nền tại các tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam cũng suy giảm 46%, Vĩnh Phúc giảm 38% và Quảng Nam, Đà Nẵng (lần lượt giảm 35-36%).

Mặc dù thanh khoản mùa dịch của thị trường bất động sản liền thổ đang lao dốc, khảo sát của kênh Batdongsan cho biết, giá chào bán tài sản vẫn neo cao.

DKRA cũng nhận định, thị trường trầm lắng là phản ứng tức thời do tác động của đợt dịch mới do người mua có thể do dự trong ngắn hạn. Tuy nhiên về lâu dài, các tài sản liền thổ nhiều khả năng vẫn nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư do đây vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho các dòng vốn ổn định.

