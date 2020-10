Giá nhà liền thổ tăng gần 15%

TP HCMQuý III, các dự án nhà đất có giá sơ cấp (mới chào bán lần đầu) đạt 5.337 USD mỗi m2, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Báo cáo thị trường nhà liền thổ TP HCM của JLL cho biết, 3 tháng qua, đà tăng giá của nhà phố, biệt thự tiếp tục diễn ra mạnh mẽ khi nguồn cung vẫn hạn chế. Giá sơ cấp do các chủ đầu tư chào bán lần đầu đạt ngưỡng 5.337 USD mỗi m2 trong quý III, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đội thêm 3,1% so với quý trước. Đà tăng chủ yếu do sự gia nhập của các dự án mới với giá cao hơn mức trung bình toàn thị trường.

Kể từ khi các vấn đề pháp lý bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2018, đây là quý đầu tiên thị trường đánh dấu hơn 1.000 căn được tung ra trong một quý. Các sản phẩm được tung ra thị trường trong 3 tháng qua đến từ giai đoạn mở bán tiếp theo của một dự án đại đô thị phía Đông TP HCM. Phần còn lại của thị trường vẫn khan hiếm nguồn cung khi nhiều dự án đang dừng do chậm trễ trong quá trình phê duyệt.

Thị trường nhà phố phía Nam TP HCM. Ảnh: Vũ Lê.

Trước tác động của đại dịch Covid-19, các chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách bán hàng để kích cầu như kéo dài lịch thanh toán, ân hạn lãi suất 0% đến khi bàn giao nhà kèm theo nhiều hình thức khuyến mãi bằng quà tặng.

JLL đánh giá, đợt Covid-19 thứ hai đóng vai trò sàng lọc thị trường mạnh mẽ, loại bỏ những nhà đầu cơ ngắn hạn có vốn hạn chế khỏi đường đua. Những dự án nhà liền thổ có mức giá dưới 450.000 USD một căn vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhóm khách hàng mua loại tài sản này nhắm đến tiềm năng cho thuê, khai thác kinh doanh hoặc gia tăng giá trị tài sản trong tương lai. Tuy nhiên những dự án nhà gắn liền với đất có giá trên 450.000 USD một căn bán khá chậm.

Đơn vị này dự báo, số lượng nhà liền thổ được tung trong quý cuối năm sẽ đạt khoảng 300-400 sản phẩm. Cả năm 2020 ước tính có khoảng 2.500 căn nhà liền thổ được mở bán. Con số này thấp hơn 40% so với nguồn cung trong giai đoạn 2016-2018 do các vấn đề pháp lý vẫn tồn đọng. Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu vẫn cao, giá bất động sản liền thổ trên thị trường sơ cấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên.

Trung Tín