Nhà liền thổ rục rịch mua bán trở lại

TP HCMMột sàn địa ốc quy mô nhỏ vừa bán được 4 căn nhà phố tổng giá trị 40 tỷ đồng sau 2 tháng thanh khoản bằng không.

Sau thời gian hạn chế tiếp xúc bán hàng do cách ly để phòng Covid-19, từ tháng 5, một số sàn địa ốc bắt đầu tăng nhẹ mãi lực trở lại.

Thống kê của phòng kinh doanh một sàn địa ốc quy mô vừa và nhỏ phía Tây Sài Gòn cho biết, trong tuần lễ từ ngày 11-17/5, sàn bán được 4 căn nhà phố liền thổ với tổng doanh số đạt 40 tỷ đồng. Trong đó, mỗi căn có giá bình quân 8-10 tỷ, cá biệt có một căn 16 tỷ đều tọa lạc trên địa bàn quận Bình Tân.

Giao dịch thành công bắt đầu xuất hiện trở lại từ tuần thứ hai của tháng 5/2020 sau một thời gian khá dài thanh khoản lao dốc. Giá giao dịch thứ cấp tại địa bàn này nhích nhẹ 3% so với trước thời gian dịch diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, nhà phố (liền thổ) phía Đông Sài Gòn cũng có thanh khoản cải thiện dần kể từ giữa tháng 5. Anh Đức, môi giới một dự án nhà phố nằm trên địa bàn quận Thủ Đức tiết lộ, các nhân viên bán hàng của công ty chia nhóm để bán. Ngày 15/5, nhóm 1 đón 5 khách vãng lai và một khách hàng từ hệ thống đường dây nóng (hotline) của công ty gọi điện hỏi về dự án, một khách đến xem nhà và đã giao dịch thành công. Sau đó không lâu, nhóm 3 nhận điện thoại của 7 khách vãng lai hỏi về nhà phố hôm 17/5, đội sale tiếp xúc được 2 khách hàng đến sàn và một người tiến hành giao dịch.

Anh Đức cho biết, hiện số khách hàng quan tâm qua đường dây nóng và cộng tác viên (môi giới tự do cộng tác với công ty) đều ở mức rất thấp (đa số đều bằng 0) so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, các giao dịch thành công đã dần quay trở lại và đây là bước mở đầu cho giai đoạn bình thường hóa các hoạt động mua bán so với khi cách ly xã hội.

Thị trường nhà liền thổ TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Giao dịch nhà phố tại khu Nam chưa có tín hiệu tích cực trong 2 tuần đầu tháng 5 nhưng số lượng người xúc tiến đi xem nhà bắt đầu tăng trên 10% so với trước khi Covid-19 bùng phát. Anh Hoàng, môi giới có 5 năm buôn nhà phố tại quận 7 tiết lộ, các giao dịch chưa xuất hiện nhưng người đi xem nhà với tần suất dày hơn trước, trung bình mỗi tuần có gần chục lượt khách. Ông Hoàng giải thích, đây là diễn biến tích cực so với tháng 3, 4 năm nay - giai đoạn đại dịch diễn biến phức tạp.

Bà Nguyễn Hương - Tổng giám đốc Đại Phúc Land xác nhận, trong 2 tuần vừa qua thị trường nhà phố ghi nhận động thái tích cực về cả nguồn cung lẫn mức độ quan tâm. Thị trường dường như đang nỗ lực vượt qua bài kiểm tra tâm lý sau cột mốc Việt Nam đạt được kết quả tốt trong việc kiểm soát dịch bệnh và bước sang giai đoạn mới tái khởi động các hoạt động kinh tế.

Bà Hương đánh giá, sự quan tâm trở lại của khách hàng đối với bất động sản cải thiện dần trong những ngày đầu tháng 5 một phần do nguồn cung trên thị trường bắt đầu được tung ra dồi dào hơn trước. Lượng khách quan tâm dự án tăng trên dưới 10% tùy khu vực sau thời gian giãn cách xã hội (so với tháng 4). Lượng giao dịch thành công có thể đến chậm hơn một vài nhịp nhưng mãi lực cũng đã nhích dần lên, cho thấy một số điểm sáng đầu tiên.

Lý do thứ hai khiến mức độ quan tâm và thanh khoản nhà phố dần được cải thiện, theo bà Hương, có thể do giá các dự án chung cư mới mở bán gần đây vẫn neo ở mức cao, thậm chí thiết lập mặt bằng giá mới. Khi nhận thấy giá nhà cao tầng vẫn bị các chủ đầu tư đẩy lên, một số khách hàng đang nắm tiền mặt quyết định chọn phương án an toàn hơn - đổ tiền vào nhà phố vì đây là kênh trú ẩn an toàn đối với tâm lý người Việt.

Tuy nhiên, CEO một công ty tư vấn đầu tư bất động sản có trụ sở tại quận 1, TP HCM cho hay, việc các chủ đầu tư bất động sản đang tăng tốc xả hàng với nhiều chính sách khuyến mãi, chiết khấu, giãn tiến độ thanh toán để kích cầu cần được kiểm chứng tính hiệu quả trong 2-3 tháng tới. Điều này sẽ biến thị trường bất động sản quý II/2020 nổ ra cuộc đua nước rút xả hàng để về đích, bù lại cho quãng thời gian đình trệ đầu năm do dịch bệnh.

Mặc dù khách hàng ít nhiều được hưởng lợi khi các chính sách kích cầu đang được đẩy mạnh đầu tháng 5 nhưng với cột giá nhà đất ngất ngưởng hiện nay, người mua và cả giới đầu tư vẫn thận trọng hơn giai đoạn 2018-2019. Sức ép tâm lý của thị trường có thể phải vượt qua 2 giai đoạn. Thứ nhất là hậu giãn cách xã hội và thứ hai là tháng 7 âm lịch. "Điều này có nghĩa là đến cuối quý III đầu quý IV mới có thể từng bước đo lường cụ thể phản ứng của thị trường bất động sản chân thực đến đâu", ông nói.

Trung Tín