Giá chào bán nhà phố dự án tăng gần 36%

TP HCMQuý II, giá bán nhà liền thổ trên thị trường sơ cấp xác lập kỷ lục mới với mức 5.277 USD (khoảng 123 triệu đồng) mỗi m2, tăng 35,9% theo năm.

Theo báo cáo mới nhất của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam, sau khi thị trường nhà liền thổ TP HCM yên ắng trong quý I do tác động của Covid-19, đã bắt đầu biến động về giá khi sang quý II/2020. Cụ thể, giá bán nhà phố, biệt thự (nhà liền thổ) dự án trên thị trường sơ cấp ở Sài Gòn xác lập kỷ lục mới với mức 5.277 USD mỗi m2 đất. Mức này tuy chỉ tăng 5,2% so với quý trước nhưng tăng vọt 35,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân tăng giá, theo đơn vị này là các dự án mới ra mắt trong quý chào giá cao hơn mức trung bình trong bối cảnh nhu cầu cao và nguồn cung lại khan hiếm. Dưới tác động của Covid-19, một số dự án mở bán trước đại dịch đã phát hành chương trình khuyến mãi sau khi có động thái tăng giá.

Dự án nhà liền thổ ở quận 9, TP HCM. Ảnh: Như Quỳnh.

Tổng lượng nhà liền thổ bán được trong quý II tăng hơn 50% so với quý trước, đạt 569 căn, và 65% lượng giao dịch cũng đến từ giai đoạn mở bán tiếp theo của một dự án đại đô thị tại quận 9, TP HCM. Nguồn cung có xu hướng dịch chuyển ra xa trung tâm thành phố - nơi có quỹ đất lớn cho môi trường sống xanh.

Nhà liền thổ tiếp tục hạn chế nguồn cung với lượng mở bán trong quý II chỉ bằng một nửa so với nguồn cung trung bình hàng quý trong giai đoạn 2017-2018 nhưng tăng 37% so với quý đầu năm 2020. Trục đô thị phía Đông Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu nguồn cung trong quý vừa qua.

JLL dự báo, nhiều khả năng thị trường TP HCM sẽ đón thêm 1.500-2.000 căn nhà liền thổ được mở bán trong 6 tháng cuối năm 2020, nâng tổng nguồn cung trong năm lên 2.500-3.000 căn, tăng 50% so với năm 2019.

Sự tác động của Covid-19 càng thúc đẩy các nhà đầu tư có dòng tiền ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế đang chậm lại tiếp tục ưa chuộng xu hướng giữ tài sản nhà đất dài hạn làm kênh trú ẩn an toàn.

Trung Tín