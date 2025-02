Gia đình 10 người bất lực trước 50 kẻ dàn cảnh cướp ở sân chùa

Người nhà nạn nhân bị đánh, người xung quanh ngơ ngác đứng nhìn.

"Năm 2018, tôi đi chùa, trong đoàn có hai người bị mất iPhone và tiền. Bọn trộm cướp lợi dụng lúc đông người né nhau khi cầm nhang, ai cũng giơ nhang cao qua đầu để đi, không để ý balo hay túi quần áo bên dưới rồi ra tay".

Độc giả nickname vmgiang kể lại trải nghiệm đi chùa bị trộm đồ đạc như trên, sau vụ 50 người dàn cảnh cướp, hành hung gia đình đi hành hương.

Theo Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, sự việc xảy ra vào sáng 3/2 tại cổng chùa. Nạn nhân là gia đình 10 người của ông Ngô Phú Cường.

Gia đình ông Cường hành hương tại chùa Kim Tiên, thị xã Tịnh Biên, bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người dàn cảnh đánh nhau để cướp tài sản.

Nhóm khoảng 50 người đeo khẩu trang (cả nam lẫn nữ) đã dàn cảnh hỗn loạn, đẩy ông Cường ngã xuống đất để cướp dây chuyền. Nạn nhân tri hô "cướp" thì bị đánh, đấm, hành hung.

Người nhà nạn nhân kể lại vụ ẩu đả cướp tài sản của nhóm 50 người

Độc giả khangcoffee19 nói: "Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lễ chùa tháng Giêng thì các băng nhóm tội phạm ở các nơi tụ họp về các đình chùa để hoạt động. Bọn này có cả già, trẻ, lớn, bé, trai, gái đủ cả.

Cứ thấy 'con mồi' là họ ùa cả đám vào chen lấn, dàn cảnh. Khi bị phát giác thì chúng đánh hội đồng. Cần lắm những bản án kịch khung với những người này".

Độc giả doananhtuan057 đặt câu hỏi: "Sao không thấy bóng dáng một người bảo vệ nào thế?".

Độc giả nickname HT (king.pacific74) đưa lời khuyên cảnh giác: "Tết nhất, lễ lộc, tham gia các lễ hội đông người nên cẩn thận ví, túi, tài sản và các kiểu dàn cảnh đặc trưng như đánh lộn, đánh ghen, rớt vàng (vàng giả).

Người xấu có quá nhiều thủ đoạn tinh vi để trộm, cắp cướp giật tài sản của dân lành".

