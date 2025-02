50 người dàn cảnh cướp, hành hung gia đình đi hành hương

An GiangGia đình du khách hành hương tại chùa Kim Tiên, thị xã Tịnh Biên, bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người dàn cảnh đánh nhau để cướp tài sản.

Theo Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, sự việc xảy ra vào sáng 3/2 tại cổng chùa. Nạn nhân là gia đình 10 người của ông Ngô Phú Cường.

Dàn cảnh cướp ở cổng chùa Nhóm nghi can cướp vây quanh gia đình ông Cường để dàn cảnh hỗn loạn, cướp tài sản. Video: Người dân cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm khoảng 50 người đeo khẩu trang (cả nam lẫn nữ) đã dàn cảnh hỗn loạn, đẩy ông Cường ngã xuống đất để cướp dây chuyền. Nạn nhân tri hô "cướp" thì bị đánh, đấm, hành hung.

Gia đình trình báo bị cướp sợi dây chuyền khoảng 3,6 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, ông Cường và 4 người bị đánh với nhiều vết thương.

Nhận định sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường An Phú đã chuyển hồ sơ để Công an thị xã Tịnh Biên thụ lý.

Ngọc Tài