'Tôi rất ít khi gọi điện thoại cho người khác vì sợ làm phiền'

Dần dần, tôi không còn thói quen gọi điện thoại nữa.

"Tôi luôn cảm thấy bị làm phiền khi ai đó gọi tới và ngược lại, cảm thấy mình làm phiền người khác khi gọi tới họ, dù tôi rất cần liên lạc với họ để xử lý một vấn đề nào đó.

Vậy nên dần dần, tôi không còn thói quen gọi điện thoại cho người khác. Điện thoại của tôi luôn được để chế độ im lặng, không rung.

Tôi chỉ ngóng thoại mỗi khi đặt xe công nghệ".

Độc giả biglazycat81 đưa ra quan điểm như trên, sau bài viết Người dùng di động Việt ngày càng ít gọi thoại.

Theo đó, thói quen liên lạc kiểu truyền thống "tiếp tục suy giảm", trong đó thoại trong nước giảm 17% và thoại quốc tế giảm 40%.

Nguyên nhân là người dùng dịch chuyển từ gọi thoại sang hình thức liên lạc trên nền Internet như nhắn tin OTT, gọi video và tương tác qua các ứng dụng mạng xã hội.

