Chung cư cũ 10 năm vẫn bán hơn 100 triệu đồng một m2, vì sao?

Nếu xét theo nhu cầu thực, liệu giá căn hộ chung cư có tăng liên tục trong thời gian qua?

"Tôi vẫn chưa thể nào giải thích được việc tăng giá của chung cư. Nghịch lý ở chỗ tỷ lệ sinh càng ngày càng giảm (ảnh hưởng tới cầu thật), thì động cơ gì đẩy giá tăng?

Làm một bài toán kinh tế đơn giản, nếu tôi có 5 tỷ đồng, tôi đầu tư vào một chứng chỉ quỹ mỗi năm lợi tức từ 10-30% tùy quỹ, tôi sẽ có tầm ít nhất 500 triệu tiền lãi, lấy lãi này tôi dư sức thuê những căn hộ trung tâm tiện nghi, thay vì sở hữu nhà với giá đắt phi lý.

Giá nhà cao tới mức, những người thu nhập cao còn lắc đầu. Trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, nhưng giá nhà lại cao hơn rất nhiều. Tôi nghĩ cần can thiệp mạnh vào cung cầu để điều phối thị trường".

Độc giả nickname diepph88 đưa thắc mắc vì sao giá chung cư tăng như trên, sau thông tin Chung cư ở chục năm bán hơn 100 triệu đồng một m2. Theo đó, Nhiều tòa chung cư đã hoạt động hơn chục năm được chào giá tăng gấp đôi, lên 100-110 triệu đồng một m2.

Một dự án mặt đường Minh Khai (Hà Nội), giá một số căn ba phòng ngủ được chào hơn 12 tỷ đồng, khoảng 106-107 triệu một m2. So với thời điểm mở bán năm 2017, dự án này tăng giá 2,2-2,6 lần.

Độc giả nickname Doãn Chí Bình làm bài toán so sánh: "Bán căn hộ 8 tỷ, ra rìa vùng ven mua miếng đất tầm 60-70 m2 (5x12 m2 hoặc 5x15 m2) xây căn nhà 3 tầng (một trệt, hai lầu, một sân thượng), có bốn phòng ngủ, ở kiên cố suốt đời".

Độc giả nickname haiduongduy2013 bổ sung: "Ra rìa vùng ven mà mua được miếng đất 60-70 m2 cộng với xây 3 tầng, 4 phòng ngủ kiên cố suốt đời, với số tiền 8 tỷ thì khả năng cao là cái vị trí cách phố Minh Khai cũng khá xa đấy, cỡ khoảng từ 15 km - 20 km".

Nhiều chung cư cũ tăng giá mạnh trong bối cảnh liên tiếp dự án mới ở vị trí xa hơn mở bán giá cao kỷ lục. Đầu tháng 7, một dự án căn hộ tại phường Việt Hưng được chủ đầu tư đưa ra giá rumor (thăm dò thị trường) trung bình 118 triệu đồng một m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì). Người mua có thể phải chi 5,9 tỷ đồng để sở hữu căn 50 m2, một phòng ngủ. Đây là dự án chung cư đầu tiên có giá bán sơ cấp vượt 100 triệu đồng mỗi m2 trên địa bàn Long Biên cũ, cao nhất từ trước đến nay.

Tại phường Phương Liệt, dự án nằm ở đường Giải Phóng với hơn 900 căn cũng rục rịch chào bán, giá rumor trên 105 triệu đồng một m2. Với quỹ căn hai phòng ngủ 73-90 m2, người mua cần chi hơn 7,7 tỷ đồng để sở hữu. Các căn 3-4 phòng ngủ có giá lên đến 11-12 tỷ.

Độc giả Quang Dũng cho rằng vị trí là yếu tố giúp giữ giá và tăng giá nhà chung cư: "Quan trọng là vị trí chung cư nằm ở đâu, nếu nó nằm ở khu vực trung tâm thì nó sẽ tăng mãi theo thời gian vì nhu cầu rất nhiều, ai cũng muốn ở gần nơi làm, gần nơi học, gần bệnh viện lớn, gần nơi nhiều tiện ích... cho nên bây giờ 100 triệu một m2 chứ 5 năm nữa có khi lên 200 triệu một m2".

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Đức Minh cho rằng: "Đến giữa năm 2023 giá chung cư vẫn chưa thay đổi nhiều so với các năm trước, nhưng từ nửa cuối năm 2023 đến giờ giá tăng liên tục. Đây là sự tăng giá bất thường, bởi vì nếu do nhu cầu ở thực thì không bao giờ tăng nhanh như thế này được?".

Hữu Nghị tổng hợp