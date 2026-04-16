'Chung cư vùng ven 58 m2 giá 6,6 tỷ là đắt vô lý'

'Chung cư vùng ven, đóng tiền theo tiến độ, nhưng giá bán lên tới 114 triệu một m2 thì làm gì có ai đủ can đảm xuống tiền mua'.

"Chung cư vùng ven, diện tích 58 m2, đang đóng tiền theo tiến độ (chưa nhận nhà) mà giá bán tới 6,6 tỷ (tức gần 114 triệu một m2) là quá đắt. Cho dù có 'lướt sóng' hay làm gì đi nữa thì liệu có ai đủ can đảm xuống tiền không? Mức giá đó đắt một cách vô lý.

Hiện nay, cho thuê nhà có tỷ suất lợi nhuận đã thấp rồi (bằng 1/3 gửi ngân hàng), đã thế lại còn phải bỏ chi phí môi giới mỗi lần cho thuê khách mới (mà thời điểm này khách đổi nhà liên tục), thêm vào chi phí sửa nhà, bảo trì, chưa kể thuế níu đầu, níu đuôi. Thế nên, bỏ ra một đống tiền mà lợi nhuận bị bào mòn gần hết.

Ai có ý định mua chung cư rồi cho thuê, chờ giá lên bán chênh lệch kiếm lời thì nên cân nhắc kỹ. Bản thân tôi đang có hai căn nhà mặt phố cho thuê làm shop. Hiện tôi cũng đang muốn bán quách đi cho rảnh nợ để tập trung đầu tư chứng khoán cho rồi".

Đó là quan điểm của độc giả Vinaguy xung quanh thực trạng "Chật vật cắt lỗ chung cư vùng ven". Từ đầu năm đến nay, thị trường chung cư có dấu hiệu đảo chiều khi lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng. Lo ngại thị trường mất thanh khoản, nhiều nhà đầu tư từng mạo hiểm chi vài trăm triệu đến hơn tỷ đồng xuống tiền mua chung cư vùng ven với kỳ vọng "lướt sóng", giờ phải tìm cách cắt lỗ để sang tay. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng ghi nhận số lượng sản phẩm cần thoát hàng trên thị trường gia tăng, nhất là nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.

>> 'Ở thuê 9 triệu một tháng nên tôi cần gì mua nhà'

Cùng chung suy nghĩ về giá trị thực của chung cư hiện nay, bạn đọc Huythaopht cho rằng: "Với nguồn cung nhà ở rất lớn trong thời gian ba năm tới, cộng với giá chung cư vẫn ở mức quá cao như hiện nay, thì tôi tin chắc giá bán sẽ phải giảm dần. Lúc đó, mới chạm tới khả năng mua của những người có nhu cầu ở thực".

"Giá chung cư đang bị đẩy lên quá cao so với chất lượng và dịch vụ đi kèm. Dự án nào cũng tự quảng cáo là cao cấp, nhưng tiện ích không tương xứng. Theo tôi, tùy vào chất lượng và tiện ích nhưng giá chung cư được cho là hợp lý chỉ khoảng 30-40 triệu một m2 ở khu vực ngoại thành và 50-60 triệu một m2 ở khu vực nội thành. Còn khu vực trung tâm lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình...) thì có thể cao hơn một, nhưng cũng không thể đến 100 triệu một m2 được", độc giả Vũ Vim kết lại.

Áp lực điều chỉnh giá bán diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đã đồng loạt tăng khoảng 0,5-1,5% so với tháng 12/2025. Lãi suất cố định kỳ đầu 12-24 tháng hiện phổ biến ở mức 9,2-10,5% một năm, trong khi lãi suất thả nổi tăng lên 12-13,5% một năm, tiệm cận vùng đỉnh ghi nhận vào cuối năm 2022. Các số liệu cho thấy giao dịch chung cư sụt giảm trong ba tháng đầu năm nay. Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra loại hình chung cư, nhà riêng lẻ có hơn 25.600 giao dịch thành công trong quý I, giảm mạnh 32% theo quý và 24% theo năm. Trước tình trạng nguồn cung nhà ở lớn, giá bán neo cao, Bộ dự báo "quá trình sàng lọc trên thị trường địa ốc tiếp tục diễn ra mạnh".

Việt Thành tổng hợp