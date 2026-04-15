'Ở thuê 9 triệu một tháng nên tôi cần gì mua nhà'

Ở thành phố, nhà cho thuê không thiếu, giá nào cũng có, tha hồ lựa chọn, nên tôi chẳng cần phải vay nợ mua nhà.

Bạn bè xung quanh tôi đều đã lần lượt vay ngân hàng mua nhà, chấp nhận trả lãi hàng chục triệu mỗi tháng để "an cư". Còn tôi, ở tuổi 35 với thu nhập khoảng 40 triệu một tháng, sau nhiều lần tính toán, lại chọn một hướng khác: tiếp tục ở thuê. Thực ra, không phải vì tôi không đủ khả năng mua nhà ngay, mà vì không thấy thuyết phục với bài toán tài chính. Giá nhà hiện tăng nhanh, trong khi thu nhập của đa số người trẻ không theo kịp. Nếu vay mua nhà, mỗi tháng tôi sẽ phải gánh một khoản trả góp lớn, kéo dài 15-20 năm.

Trong khi đó, trải nghiệm đi thuê của tôi lại khác hẳn những gì nhiều người vẫn nghĩ. Hiện tại, tôi thuê một căn hộ 60 m2, hai phòng ngủ ở Hà Nội, đầy đủ nội thất với giá 9 triệu đồng mỗi tháng. Tôi có thể dọn vào ở ngay, không phải sắm sửa gì nhiều. Khu vực đó ổn định, tiện đi làm, hàng xóm văn minh. Với tôi, như vậy là đủ cho nhu cầu hiện tại.

Vấn đề là thị trường cho thuê ở thành phố thực ra rất linh hoạt. Nhiều người lo rằng giá thuê sẽ ngày càng tăng, nhưng thực tế không hẳn vậy. Nhà cho thuê giá nào cũng có, từ bình dân đến cao cấp. Và nếu một chủ nhà đưa ra mức giá quá cao, sẽ luôn có người khác sẵn sàng hạ giá để cạnh tranh. Ai cũng hiểu rằng thà giảm một chút tiền thuê mỗi tháng còn hơn là để trống nhà và không có nguồn thu.

Chưa kể, việc tìm người thuê mới không hề đơn giản. Chủ nhà phải đăng tin, dẫn khách xem, thương lượng, rồi đối mặt với rủi ro khách thuê không ổn định. Những điều đó khiến không ít người sẵn sàng giảm giá để giữ khách lâu dài. Chính vì vậy, tôi không cảm thấy mình ở thế yếu khi đi thuê nhà. Ngược lại, tôi có nhiều lựa chọn hơn mình nghĩ.

>> Canh bạc vay mua chung cư Sài Gòn 3 tỷ khi lãi suất 11%

Nếu không hài lòng với chỗ ở hiện tại, tôi hoàn toàn có thể chuyển đi, tìm một căn khác phù hợp hơn với mức giá tương đương hoặc thậm chí thấp hơn. Trong khi đó, nếu mua nhà bằng vốn vay, tôi sẽ gần như "đóng đinh" vào một chỗ trong nhiều năm. Mọi thay đổi trong công việc, cuộc sống đều phải xoay quanh quyết định tài chính lớn đó.

Tất nhiên, tôi không nói mua nhà là sai. Với nhiều người, đó là mục tiêu chính đáng và mang lại cảm giác an tâm. Nhưng với tôi, ở thời điểm này, đi thuê lại là lựa chọn hợp lý hơn. Tôi có thể dùng phần tiền đáng lẽ trả lãi ngân hàng để đầu tư, tích lũy hoặc đơn giản là giữ một khoản dự phòng cho những biến cố bất ngờ. Tôi cũng có sự linh hoạt để thay đổi nơi ở theo công việc và nhu cầu sống.

Tóm lại, nhà cho thuê không thiếu. Vấn đề chỉ là bạn có sẵn sàng nhìn nhận lại quan niệm "phải có nhà càng sớm càng tốt" hay không? Còn tôi, sau nhiều cân nhắc, thấy rằng: thay vì gồng mình mua nhà trong áp lực, tôi chọn một cuộc ít ràng buộc hơn, và phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Dũng