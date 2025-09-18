Lý do Bitcoin lặng sóng sau khi Fed giảm lãi suất

Nhiều nhà đầu tư đã đoán trước động thái của Fed nên không xuất hiện tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ), khiến giá Bitcoin đi ngang khi lãi suất được cắt giảm.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%). Ngay sau đó, mỗi ounce vàng thế giới mất gần 30 USD vì hoạt động bán chốt lời, trong khi chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều với DJIA tăng 0,6%, còn S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,1% và 0,3%.

Trên thị trường tiền số, giá Bitcoin (BTC) cũng phản ứng không tích cực. Tiền số lớn nhất thế giới từ vùng 116.000-117.000 USD tuần qua, nhanh chóng rơi về thủng mốc 115.000 USD một đơn vị chỉ sau vài phút. Từ đó đến nay, BTC thường xuyên giao dịch với giá thấp hơn cùng kỳ phiên trước.

Vốn hóa thị trường tiền số vẫn duy trì mức trên 4.000 tỷ USD, giảm ít hơn 1% trong 24 giờ qua, trong khi hiệu suất trung bình của 20 loại tiền số hàng đầu đã sụt 0,43%, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Vì vậy, chưa có hiện tượng FOMO (tâm lý sợ bị bỏ lỡ) nào từ việc Fed nới lỏng chính sách. Chỉ số Sợ hãi và tham lam tiền số hiện giữ mức trung lập ở 51 điểm, giảm 6 điểm so với tuần trước.

Cắt giảm lãi suất thường là tác nhân giúp tăng giá với các tài sản rủi ro. Tuy nhiên thị trường dường như đã định giá động thái này trong nhiều tuần trước.

Theo trang phân tích Decrypt, Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả việc cắt giảm lãi suất như một biện pháp "quản trị rủi ro" hơn là hướng đến củng cố một nền kinh tế đang yếu dần của Mỹ và điều này có thể phần nào giải thích cho phản ứng hờ hững của thị trường tiền số.

Với 96% cơ hội cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được định giá trước khi thông báo chính thức, các nhà giao dịch dường như thực hiện chiến lược cổ điển "mua tin đồn, bán tin tức". Đây là chiến lược nhà đầu tư mua vào tài sản ở thời điểm xuất hiện tin đồn tích cực về thị trường và nắm giữ với niềm tin giá sẽ tăng trong tương lai, cho đến khi thông tin chính thức được công bố mới thực hiện chốt lời. Chiến lược giao dịch này khá phổ biến ở các tài sản rủi ro như chứng khoán, tiền số và bất động sản.

Cuộc đối đầu chính trị xung quanh quyết định của Fed đã tô thêm một lớp không chắc chắn cho tâm lý thị trường. Thống đốc mới được bổ nhiệm Stephen Miran - một nhà kinh tế ủng hộ Tổng thống Donald Trump, người đã cố vấn cho ông trong nhiệm kỳ trước của mình - lại là nhà hoạch định chính sách duy nhất bỏ phiếu chống việc Fed giảm lãi suất 0,25%. Ông ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, khớp với dự báo của giới phân tích. Tuy vậy, Chủ tịch Fed cam kết "mạnh mẽ để duy trì sự độc lập của mình".

Giới phân tích cho rằng Fed có thể vẫn phân vân về chính sách tiền tệ cho những tháng còn lại của năm nay, phụ thuộc vào dữ liệu về lạm phát và việc làm của Mỹ. Theo Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền số tại 21Shares, hiện nay rủi ro tái định giá trở thành tâm điểm, tạo ra một bối cảnh bất đối xứng cho BTC.

"Mức cắt giảm 25 điểm cơ bản chỉ là tia lửa, sự phân vân của Fed sẽ tạo thách thức cho Bitcoin trong chinh phục những đỉnh mới vào cuối năm nay", ông nói thêm.

Gerry O'Shea, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại công ty quản lý tài sản số Hashdex, lưu ý phản ứng "im lặng" của Bitcoin trước thông báo của Fed nhưng vẫn tin rằng nhu cầu của doanh nghiệp và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF có thể giúp thúc đẩy thị giá BTC cao hơn thời gian tới. "Những yếu tố này cùng sự tự tin từ thị trường về khả năng điều chỉnh lãi suất, có thể giúp đẩy Bitcoin lên mức cao nhất hơn trong những tuần tới", ông dự báo.

Hiện tại Bitcoin chỉ cao hơn khoảng 7% so với mức đỉnh cũ sau bầu cử Mỹ, trong khi S&P 500 đã tăng 9% và vàng đã đạt tốc độ 36% trong cùng thời điểm. Ở góc nhìn kỹ thuật, BTC đang bị "nén" nhiều hơn chứng khoán và vàng, khiến chúng có khả năng dẫn đầu đợt tăng giá tiếp theo.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Decrypt)